Дипломатичний скандал: у Парижі знайшли мертвим посла ПАР

Тіло 58-річного Нкосінаті Еммануеля Мтетва знайшли біля висотного готелю Hyatt у столиці Франції через кілька годин після повідомлення про його зникнення.

Нкосінаті Еммануеля "Наті" Мтетва призначили послом у Франції 2023 року, повідомляє Le Monde.

У прокуратурі Парижа повідомили, що посол ПАР забронював номер на 22-му поверсі готелю. Захищене вікно в номері було виламано, повідомили в прокуратурі, додавши, що на місці події перебуває черговий мировий суддя.

Тіло посла ПАР знайшли біля підніжжя готелю Hyatt у Парижі Фото: Соцсети

За даними прокуратури, дружина Мтетви повідомила про його зникнення ввечері 29 вересня, заявивши, що отримала від нього "тривожне повідомлення".

Французькі ЗМІ, включно з Le Parisien, повідомили, що Мтетва, імовірно, наклав на себе руки, не посилаючись на джерело.

Міністерство закордонних справ ПАР підтвердило смерть Мтетви, додавши, що обставини її смерті розслідує французька влада.

"Посол Мтетва був видатним слугою нації, чия кар'єра була відзначена самовідданою службою на найважливіших міністерських постах", — ідеться в заяві Міністерства закордонних справ ПАР, у якій його смерть названо "національною втратою".

До того, як стати послом ПАР у Франції, Мтетва був міністром мистецтв і культури ПАР із 2014 до 2019 року, а з 2019 до 2023 року до його відання додалася сфера спорту. Також він був близьким соратником колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми.

З 2007 до 2022 року він обіймав високопоставлену посаду в Африканському національному конгресі (АНК), правлячій партії з моменту перших демократичних виборів після падіння режиму апартеїду в 1994 році. Під час апартеїду він працював у підпіллі у військовому крилі АНК і, зокрема, був заарештований під час надзвичайного стану 1989 року.

Нагадаємо, під час візиту президента ПАР до Білого дому, відбувся дипломатичний скандал, президент США Дональд Трамп звинуватив його в геноциді білих фермерів.

