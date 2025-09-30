"Я настоящий президент": шаман, штурмовавший Капитолий, судится с Трампом на $40 трлн

Джейкоб Ченсли (QAnon Shaman) подал в суд на Дональда Трампа и ряд известных компаний, включая X-Corp Илона Маска, T-Mobile и Warner Bros., требуя выплаты 40 триллионов долларов. В иске Ченсли выражает ряд чрезвычайных обвинений и заявляет о собственной "правомерной президентской" роли в США.

По данным The Independent, Джейкоб Ченсли, который прославился костюмом рогатого воина во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, утверждает, что он является легитимным главнокомандующим Соединенных Штатов. Его 26-страничная жалоба, оформленная в одном непрерывном абзаце, содержит обвинения в адрес "элитной группы", которая якобы сговорилась против Конституции. Среди других ответчиков в иске — Дональд Трамп, Федеральная резервная система, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, государство Израиль, X-Corp Илона Маска, T-Mobile и Warner Bros.

В своей жалобе Ченсли заявляет, что он является "настоящим" президентом США и предлагает оставить только два закона: Билль о правах и оригинальную Конституцию. Кроме того, он предлагает выпустить золотую монету весом одну унцию, оцениваемую в 40 триллионов долларов, для погашения государственных долгов.

Среди других странных претензий в иске — обвинения, что сюжеты фильмов "Темный рыцарь" Кристофера Нолана и "Аватар" Джеймса Кэмерона якобы являются плагиатом его собственных произведений. Ченсли также утверждает, что Агентство национальной безопасности выдавало его за Мишель Родригес, чтобы заставить использовать его "шаманские" способности для "потусторонних дел".

Иск содержит и личные детали взаимодействия с Трампом: Ченсли утверждает, что получил электронное письмо от президента только через два дня после беспорядков в Капитолии. Напомним, что Трамп ранее обвинял ФБР в подстрекательстве к штурму, тогда как Министерство юстиции подтвердило, что агентам поручили предотвратить угрозы безопасности и не допустить нарушения мирной передачи власти новоизбранному президенту Джо Байдену.

В общем, Джейкоб Ченсли стал известен благодаря движению QAnon, который верит, что Дональд Трамп ведет борьбу против глобальной элитной сети торговли людьми. Однако он отказался поддерживать Трампа, когда тот не обнародовал документы Джеффри Эпштейна. Ченсли был осужден за участие в беспорядках в Капитолии, но в январе 2025 года Трамп помиловал его вместе с 1 500 другими лицами.

Напомним, что Джейкоб Ченсли, известный как QAnon Shaman, участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года из-за несогласия с результатами выборов, на которых победил Джо Байден. Во время событий погибли пять человек, а участников штурма задержали и осудили. Ченсли получил 41 месяц заключения и 36 месяцев надзора и был освобожден в мае 2023 года.

Впоследствии, осужденный мятежник Джейкоб Ченсли получил информацию о помиловании и написал, что после своего освобождения планирует купить несколько винтовок.