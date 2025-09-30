"Я справжній президент": шаман, який штурмував Капітолій, судиться з Трампом на $40 трлн

Джейкоб Ченслі (QAnon Shaman) подав до суду на Дональда Трампа та низку відомих компаній, включно з X-Corp Ілона Маска, T‑Mobile та Warner Bros., вимагаючи виплати 40 трильйонів доларів. У позові Ченслі висловлює низку надзвичайних звинувачень і заявляє про власну "правомірну президентську" роль у США.

За даними The Independent, Джейкоб Ченслі, який прославився костюмом рогатого воїна під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року, стверджує, що він є легітимним головнокомандувачем Сполучених Штатів. Його 26-сторінкова скарга, оформлена в одному безперервному абзаці, містить звинувачення на адресу "елітної групи", яка нібито змовилася проти Конституції. Серед інших відповідачів у позові — Дональд Трамп, Федеральна резервна система, Агентство національної безпеки, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, держава Ізраїль, X-Corp Ілона Маска, T‑Mobile та Warner Bros.

У своїй скарзі Ченслі заявляє, що він є "справжнім" президентом США і пропонує залишити лише два закони: Білль про права та оригінальну Конституцію. Крім того, він пропонує випустити золоту монету вагою одну унцію, оцінювану у 40 трильйонів доларів, для погашення державних боргів.

Серед інших дивних претензій у позові — звинувачення, що сюжети фільмів "Темний лицар" Крістофера Нолана та "Аватар" Джеймса Кемерона нібито є плагіатом його власних творів. Ченслі також стверджує, що Агентство національної безпеки видавало його за Мішель Родрігес, щоб змусити використати його "шаманські" здібності для "потойбічних справ".

Позов містить і особисті деталі взаємодії з Трампом: Ченслі стверджує, що отримав електронного листа від президента лише через два дні після заворушень у Капітолії. Нагадаємо, що Трамп раніше звинувачував ФБР у підбурюванні до штурму, тоді як Міністерство юстиції підтвердило, що агентам доручили запобігти загрозам безпеці та не допустити порушення мирної передачі влади новообраному президенту Джо Байдену.

Загалом, Джейкоб Ченслі став відомий завдяки руху QAnon, який вірить, що Дональд Трамп веде боротьбу проти глобальної елітної мережі торгівлі людьми. Проте він відмовився підтримувати Трампа, коли той не оприлюднив документи Джеффрі Епштейна. Ченслі був засуджений за участь у заворушеннях у Капітолії, але у січні 2025 року Трамп помилував його разом із 1 500 іншими особами.

Нагадаємо, що Джейкоб Ченслі, відомий як QAnon Shaman, брав участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року через незгоду з результатами виборів, на яких переміг Джо Байден. Під час подій загинуло п’ятеро людей, а учасників штурму затримали та засудили. Ченслі отримав 41 місяць ув’язнення та 36 місяців нагляду і був звільнений у травні 2023 року.

Згодом, засуджений заколотник Джейкоб Ченслі отримав інформацію про помилування та написав, що після свого звільнення планує купити кілька гвинтівок.