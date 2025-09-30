В Непале двухлетнюю девочку выбрали живой богиней Кумари (видео)

Живой богине Кумари поклоняются как индуисты, так и буддисты. Она будет жить во дворце в Катманду, но после того, как достигнет половой зрелости, станет считаться простой смертной и, скорей всего, закончит свои дни в одиночестве. Предыдущая Кумари перестала быть богиней в 11 лет.

Related video

Арьятара Шакья, избранную новой живой богиней Непала, члены семьи перенесли из своего дома в переулке Катманду в храмовый дворец Кумари Гхар 30 сентября во время самого продолжительного и значимого индуистского фестиваля в стране, сообщает Associated Press.

Арьятара Шакья стала новой живой богиней Кумари

Арьятра была выбрана новой Кумари, или "девственной богиней", в возрасте 2 лет и 8 месяцев. Живые богини Кумари выбираются из кланов Шакья общины Невар, коренных жителей долины Катманду, и почитаются как индуистами, так и буддистами.

Девочек отбирают в возрасте от 2 до 4 лет. Они должны иметь безупречную кожу, волосы, глаза и зубы. Они также не должны бояться темноты.

Во время фестиваля Индра Джатра, проходившего ранее в этом месяце, бывшую Кумари возили на колеснице, которую тянули преданные. Кумари всегда одета в красное, волосы собраны в пучок, а на лбу у нее нарисован "третий глаз".

Арьятара Шакья стала богиней в два года Фото: Hindustan Times

Недельный фестиваль Индра Джатра стал первым из серии праздников, включающих Дашайн, главный фестиваль, и Тихар или Дивали, фестиваль огней, в октябре.

Во вторник исполнился восьмой день Дашайна, 15-дневного праздника победы добра над злом. Офисы и школы были закрыты, люди праздновали его в кругу семьи.

Семья, друзья и верующие провели новую Кумари по улицам Катманду, прежде чем она вошла во дворец храма, который станет ее домом на несколько лет.

Новая Кумари благословит верующих, включая политиков, в четверг, 2 октября.

"Вчера она была просто моей дочерью, но сегодня она богиня", — сказал ее отец Ананта Шакья.

По его словам, признаки того, что она станет богиней, были видны еще до ее рождения.

"Моей жене во время беременности приснилось, что она носит богиню, и мы знали, что она станет кем-то очень особенным", — сказал он.

Арьятара Шакья стала новой живой богиней Кумари в Непале Фото: Hindustan Times

Бывшая Кумари Тришна Шакья, которой сейчас 11 лет, покинула храм через задний вход в паланкине, который несли ее семья и сторонники. Она стала живой богиней в 2017 году.

Бывшим Кумари трудно приспособиться к нормальной жизни, научиться выполнять работу по дому и посещать обычные школы. Согласно непальскому фольклору, мужчины, женившиеся на бывших Кумари, умрут в молодом возрасте, поэтому многие бывшие живые богини остаются незамужними.

За последние несколько лет в традициях произошло много изменений, и теперь Кумари разрешено получать образование у частных репетиторов во дворце храма и даже иметь телевизор.

Правительство теперь также предлагает пенсионерам-кумари небольшую ежемесячную пенсию в размере около 110 долларов, что немного превышает минимальную заработную плату, установленную правительством.

Напомним, ранее в Непале прошли масштабные протесты, во время которых правительственные дворцы сгорели дотла.

В итоге президент Непала Рам Чандра Паудел согласился назначить временной главой правительства юристку Сушилу Карки, которая ранее возглавляла Верховный суд страны, и считается активным борцом с коррупцией.