У Непалі дворічну дівчинку обрали живою богинею Кумарі (відео)

Живій богині Кумарі поклоняються як індуїсти, так і буддисти. Вона житиме в палаці в Катманду, але після того, як досягне статевої зрілості, її вважатимуть простою смертною і, найімовірніше, вона закінчить свої дні на самоті. Попередня Кумарі перестала бути богинею в 11 років.

Ар'ятара Шак'я, обрану новою живою богинею Непалу, члени сім'ї перенесли зі свого будинку в провулку Катманду до храмового палацу Кумарі Гхар 30 вересня під час найтривалішого та найзначущого індуїстського фестивалю в країні, повідомляє Associated Press.

Арьятара Шакья стала новою живою богинею Кумарі

Ар'ятра була обрана новою Кумарі, або "незайманою богинею", у віці 2 років і 8 місяців. Живі богині Кумарі обираються з кланів Шак'я громади Невар, корінних жителів долини Катманду, і їх шанують як індуїсти, так і буддисти.

Дівчаток відбирають віком від 2 до 4 років. Вони повинні мати бездоганну шкіру, волосся, очі та зуби. Вони також не повинні боятися темряви.

Під час фестивалю Індра Джатра, що проходив раніше цього місяця, колишню Кумарі возили на колісниці, яку тягнули віддані. Кумарі завжди одягнена в червоне, волосся зібране в пучок, а на лобі у неї намальоване "третє око".

Ар'ятара Шакья стала богинею у два роки Фото: Hindustan Times

Тижневий фестиваль Індра Джатра став першим із серії свят, що включають Дашайн, головний фестиваль, і Тіхар або Дівалі, фестиваль вогнів, у жовтні.

У вівторок виповнився восьмий день Дашайна, 15-денного свята перемоги добра над злом. Офіси та школи були зачинені, люди святкували його в колі сім'ї.

Сім'я, друзі та віряни провели нову Кумарі вулицями Катманду, перш ніж вона увійшла до палацу храму, який стане її домівкою на кілька років.

Нова Кумарі благословить вірян, включно з політиками, у четвер, 2 жовтня.

"Учора вона була просто моєю дочкою, але сьогодні вона богиня", — сказав її батько Ананта Шакья.

За його словами, ознаки того, що вона стане богинею, було видно ще до її народження.

"Моїй дружині під час вагітності наснилося, що вона носить богиню, і ми знали, що вона стане кимось дуже особливим", — сказав він.

Ар'ятара Шакья стала новою живою богинею Кумарі в Непалі Фото: Hindustan Times

Колишня Кумарі Трішна Шак'я, якій зараз 11 років, покинула храм через задній вхід у паланкіні, який несли її сім'я і прихильники. Вона стала живою богинею 2017 року.

Колишнім Кумарі важко пристосуватися до нормального життя, навчитися виконувати хатню роботу і відвідувати звичайні школи. Згідно з непальським фольклором, чоловіки, які одружилися з колишніми Кумарі, помруть у молодому віці, тому багато колишніх живих богинь залишаються незаміжніми.

За останні кілька років у традиціях відбулося багато змін, і тепер Кумарі дозволено здобувати освіту в приватних репетиторів у палаці храму і навіть мати телевізор.

Уряд тепер також пропонує пенсіонерам-кумарі невелику щомісячну пенсію в розмірі близько 110 доларів, що трохи перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену урядом.

