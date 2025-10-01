Германия закрыла Октоберфест из-за угрозы взрыва: полиция ищет бомбу (фото)

В городе Мюнхен полиция временно закрыла ярмарочную площадку Октоберфеста. Причиной стало получение сообщения о взрывчатке после инцидента со взрывом в жилом доме.

Как сообщает Daily Mail, полиция Мюнхена приняла решительные меры безопасности. Ярмарочная площадка Терезиенвизе, где проводится Октоберфест, была временно закрыта для посетителей.

Сообщение об угрозе взрыва поступило после взрыва в жилом доме на севере Мюнхена. Полиция сообщила, что взрывчатка была намеренно подложена во время бытовой ссоры.

Полицейский ходит по территории Октоберфеста Фото: Скриншот

"Из-за угрозы бомбы в связи со взрывом на севере Мюнхена, Терезиенвизе временно будет оставаться закрытым до 17:00", — говорится в официальном заявлении на веб-сайте Октоберфеста.

Пустая зона Октоберфеста Фото: Скриншот

На место взрыва в жилом доме были вызваны специализированные группы обезвреживания взрывных устройств. Полиция зафиксировала одну смерть в результате инцидента и объявила в розыск еще одного человека.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил: "Полиция сделает все, чтобы до 17:00 сегодня, если это возможно, обыскать весь Висн (баварское диалектное сокращение, которое используется для обозначения Октоберфеста, — ред.), чтобы обеспечить безопасность".

"Если это не так, я снова свяжусь с вами, и тогда "Висн" сегодня вообще не откроется. Извините, другого выхода нет. Безопасность превыше всего", — добавил мэр.

Полиция также расследует возможную связь инцидента с движением "Антифа". На сайте indymedia.org появилось сообщение под названием "Антифа означает атаку".

"Рано утром мы подожгли несколько роскошных автомобилей на севере Мюнхена и совершили визиты к людям домой", — говорилось в удаленном впоследствии сообщении.

Местные жители сообщали о мощных взрывах около 5 часов утра. Один из свидетелей рассказал: "Я проснулся около 5 утра, потому что раздались несколько громких взрывов. Я встал, посмотрел, а потом там был пожар".

Вокруг эпицентра взрыва была создана 200-метровая зона эвакуации. Полиция также обнаружила сгоревший фургон и поврежденный автомобиль неподалеку от места происшествия.

Поврежденная машина на месте происшествия Фото: Скриншот

Фестиваль Октоберфест, который в этом году проводится с 20 сентября по 5 октября, считается крупнейшей ярмаркой в мире. В 2024 году ее посетили 6 миллионов 700 тысяч человек.

Напомним, что в 1980 году на Октоберфесте произошел трагический взрыв, когда ультраправые террористы убили 13 человек и ранили более 200. Инцидент стал самой масштабной террористической атакой в современной истории Германии.

