Німеччина закрила Октоберфест через погрозу вибуху: поліція шукає бомбу (фото)
У місті Мюнхен поліція тимчасово закрила ярмарковий майданчик Октоберфесту. Причиною стало отримання повідомлення про вибухівку після інциденту з вибухом у житловому будинку.
Як повідомляє Daily Mail, поліція Мюнхена вжила рішучих заходів безпеки. Ярмарковий майданчик Терезієнвізе, де проводиться Октоберфест, було тимчасово закрито для відвідувачів.
Повідомлення про загрозу вибуху надійшло після вибуху в житловому будинку на півночі Мюнхена. Поліція повідомила, що вибухівка була навмисно підкладена під час побутової сварки.
"Через загрозу бомби у зв'язку з вибухом на півночі Мюнхена, Терезієнвізе тимчасово залишатиметься закритим до 17:00", – йдеться в офіційній заяві на вебсайті Октоберфесту.
На місце вибуху в житловому будинку були викликані спеціалізовані групи знешкодження вибухових пристроїв. Поліція зафіксувала одну смерть внаслідок інциденту та оголосила в розшук ще одну особу.
Мер Мюнхена Дітер Райтер заявив: "Поліція зробить усе, щоб до 17:00 сьогодні, якщо це можливо, обшукати весь Вісн (баварське діалектне скорочення, яке використовується для позначення Октоберфесту, – ред.), щоб гарантувати безпеку".
"Якщо це не так, я знову зв’яжуся з вами, і тоді "Вісн" сьогодні взагалі не відкриється. Вибачте, іншого виходу немає. Безпека понад усе", – додав мер.
Поліція також розслідує можливий зв'язок інциденту з рухом "Антифа". На сайті indymedia.org з'явилося повідомлення під назвою "Антифа означає атаку".
"Рано вранці ми підпалили кілька розкішних автомобілів на півночі Мюнхена та здійснили візити до людей додому", – йшлося у видаленому згодом повідомленні.
Місцеві мешканці повідомляли про потужні вибухи близько 5 години ранку. Один із свідків розповів: "Я прокинувся близько 5-ї ранку, бо пролунали кілька гучних вибухів. Я встав, подивився, а потім там була пожежа".
Навколо епіцентру вибуху було створено 200-метрову зону евакуації. Поліція також виявила згорілий фургон і пошкоджений автомобіль неподалік від місця події.
Фестиваль Октоберфест, який цього року проводиться з 20 вересня по 5 жовтня, вважається найбільшим ярмарком у світі. У 2024 році його відвідали 6 мільйонів 700 тисяч осіб.
Нагадаємо, що у 1980 році на Октоберфесті стався трагічний вибух, коли ультраправі терористи вбили 13 осіб та поранили понад 200. Інцидент став наймасштабнішою терористичною атакою в сучасній історії Німеччини.
