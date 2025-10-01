Британский пенсионер посетил семь из восьми самых труднодоступных мест Земли (видео)

Британец Крис Браун поставил перед собой цель посетить все восемь полюсов недоступности. Это точные точки на континентальном участке суши или в океане, наиболее удаленные от моря или побережья в любом направлении.

Британский исследователь вошел в историю, став первым человеком, посетившим семь самых труднодоступных мест планеты. Осталось только одно – Евразийский полюс на северо-востоке Китая, пишет Daily Mail.

63-летний Крис Браун уже отметил шесть полюсов недоступности в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Австралии, Антарктике и на океаническом полюсе в точке Немо в центре Тихого океана.

Крис Браун в точке Немо в Тихом океане

Теперь он достиг седьмого пункта назначения, достигнув Северной точки полюса, которая находится примерно в 645 км от географического Северного полюса.

Он стал первым человеком в истории, которому удалось достичь семи основных полюсов, и теперь у него остался только один — Евразийский полюс на северо-западе Китая.

Прошлая попытка Криса достичь Северного полюса в 2019 году потерпела неудачу из-за развивающихся геополитических факторов и плохой погоды.

Крис Браун также посетил точку Немо в Тихом океане

"Когда я поставил себе цель посетить все полюса недоступности, я думал, что, может быть, три-четыре будут достижимы. Но вот мы здесь!" – сказал он, достигнув цели.

Сэр Уолли Герберт был близок к тому, чтобы стать первым, кто достиг полюса в 1968 году на собачьих упряжках, но потерпел неудачу из-за движения ледового покрова.

Затем российская экспедиция, в состав которой входил Дмитрий Шпаро, заявила, что однажды арктической ночью они пересекли полюс на лыжах, но никаких других доказательств не представила.

В 2005 году исследователь Джим Макнил попросил ученых из Национального центра данных по снегу и льду и Полярного исследовательского института Скотта обновить местоположение полюса, используя современные данные GPS и спутников. Измененные координаты местоположения были опубликованы в Polar Record в 2013 году. В 2006 году Макнил отправился туда первым, чтобы собрать данные о морском льде для НАСА, но экспедиция была вынуждена повернуть назад. В 2010 году он предпринял еще одну попытку со своей командой Ice Warrior, но снова потерпел неудачу из-за плохого состояния дрейфующего льда.

Другие исследователи, такие как норвежец Берге Оусланд, также приближались к этому району, но движущиеся льды и логистические проблемы привели к тому, что Северный полюс недоступности остался одной из наименее посещаемых и самых труднодоступных точек на Земле.

Действительно, только в 2020 году шведский путешественник Фредерик Паульсен стал первым человеком, достигшим Северной части Индийского океана в ходе своей рекордной миссии по посещению всех восьми полюсов мира.

Сам Крис столкнулся с трудностями в 2019 году, когда украинский самолет Ан-74, который он должен был использовать, был задержан из-за войны с Россией.

Ледокол, который доставил Криса Брауна к цели Фото: Соцсети

На этот раз он поднялся на борт ледокола "Le Commandant Charcot" 5 сентября и сумел уговорить капитана сделать крюк, чтобы оказаться на расстоянии 1 км от координат PIA.

Оттуда он пошел по льду с командой из трех человек, чтобы достичь места назначения утром 18 сентября.

По пути корабль также посетил географический Северный полюс, где Крис совершил пеший поход по льду, покатался на лыжах, снегоступах, на байдарках, а рекордсмен мира по дайвингу даже совершил арктическое погружение — погружение в ледяную воду при температуре минус 2 градуса.

Крис Браун достиг цели на ледоколе Фото: Соцсети

Ближайшие побережья к месту — остров Генриетты в Восточно-Сибирском море, мыс Арктический на Северной Земле и остров Элсмир в Канадской Арктике.

По пути Крису посчастливилось увидеть песцов и несколько крупных колоний моржей, а также горбатых китов. Он также заметил трех белых медведей — одинокую самку и еще одну самку с подросшим детенышем.

По пути исследователь встретил белых медведей

На Северном полюсе недоступности солнечный свет светит всего 30 минут в день.

