Британський пенсіонер відвідав сім із восьми найбільш важкодоступних місць Землі (відео)

Британець Кріс Браун поставив перед собою мету відвідати всі вісім полюсів недоступності. Це точні точки на континентальній ділянці суші або в океані, найвіддаленіші від моря або узбережжя в будь-якому напрямку.

Британський дослідник увійшов в історію, ставши першою людиною, яка відвідала сім найбільш важкодоступних місць планети. Залишилося тільки одне — Євразійський полюс на північному сході Китаю, пише Daily Mail.

63-річний Кріс Браун уже відзначив шість полюсів недоступності в Північній Америці, Південній Америці, Африці, Австралії, Антарктиці та на океанічному полюсі в точці Немо в центрі Тихого океану.

Кріс Браун у точці Немо в Тихому океані

Тепер він досяг сьомого пункту призначення, досягнувши Північної точки полюса, яка розташована приблизно за 645 км від географічного Північного полюса.

Він став першою людиною в історії, якій вдалося досягти семи основних полюсів, і тепер у нього залишився тільки один — Євразійський полюс на північному заході Китаю.

Минула спроба Кріса досягти Північного полюса 2019 року зазнала невдачі через геополітичні чинники, що розвиваються, і погану погоду.

Кріс Браун також відвідав точку Немо в Тихому океані

"Коли я поставив собі за мету відвідати всі полюси недоступності, я думав, що, можливо, три-чотири будуть досяжними. Але ось ми тут!" — сказав він, досягнувши мети.

Сер Воллі Герберт був близький до того, щоб стати першим, хто досяг полюса 1968 року на собачих упряжках, але зазнав невдачі через рух льодового покриву.

Потім російська експедиція, до складу якої входив Дмитро Шпаро, заявила, що одного разу арктичної ночі вони перетнули полюс на лижах, але жодних інших доказів не надала.

У 2005 році дослідник Джим Макніл попросив учених із Національного центру даних зі снігу та льоду і Полярного дослідницького інституту Скотта оновити місце розташування полюса, використовуючи сучасні дані GPS і супутників. Змінені координати місця розташування були опубліковані в Polar Record у 2013 році. У 2006 році Макніл вирушив туди першим, щоб зібрати дані про морський лід для НАСА, але експедиція була змушена повернути назад. У 2010 році він зробив ще одну спробу зі своєю командою Ice Warrior, але знову зазнав невдачі через поганий стан дрейфуючого льоду.

Інші дослідники, такі як норвежець Берге Оусланд, також наближалися до цього району, але льоди, що рухаються, і логістичні проблеми призвели до того, що Північний полюс недоступності залишився однією з найменш відвідуваних і найважчедоступніших точок на Землі.

Дійсно, тільки 2020 року шведський мандрівник Фредерік Паульсен став першою людиною, яка досягла Північної частини Індійського океану під час своєї рекордної місії з відвідування всіх восьми полюсів світу.

Сам Кріс зіткнувся з труднощами 2019 року, коли український літак Ан-74, який він мав використовувати, був затриманий через війну з Росією.

Криголам, який доставив Кріса Брауна до мети Фото: Соцсети

Цього разу він піднявся на борт криголама "Le Commandant Charcot" 5 вересня і зумів умовити капітана зробити гак, щоб опинитися на відстані 1 км від координат PIA.

Звідти він пішов по льоду з командою з трьох осіб, щоб досягти місця призначення вранці 18 вересня.

Дорогою корабель також відвідав географічний Північний полюс, де Кріс здійснив піший похід кригою, покатався на лижах, снігоступах, на байдарках, а рекордсмен світу з дайвінгу навіть здійснив арктичне занурення — занурення в крижану воду за температури мінус 2 градуси.

Кріс Браун досяг мети на криголамі Фото: Соцсети

Найближчі узбережжя до місця — острів Генрієтти у Східно-Сибірському морі, мис Арктичний на Північній Землі та острів Елсмір у Канадській Арктиці.

Дорогою Крісу пощастило побачити песців і кілька великих колоній моржів, а також горбатих китів. Він також помітив трьох білих ведмедів — самотню самку і ще одну самку з підрослим дитинчам.

Дорогою дослідник зустрів білих ведмедів

На Північному полюсі недоступності сонячне світло світить лише 30 хвилин на день.

