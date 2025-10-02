В Йом-Кипур террорист в поясе смертника напал на синагогу в Манчестере (видео)

Два человека погибли, четверо получили ранения после того, как мужчина в поясе со взрывчаткой сначала въехал на автомобиле в толпу, а потом напал на прихожан синагоги с ножом. Нападение произошло в Йом-Кипур – самый важный праздник в иудаизме.

Полиция Манчестера, Великобритания, заявила, что "объявила Платон" —кодовое слово, используемое полицией и экстренными службами при реагировании на "террористическую атаку". Нападавшего ликвидировал спецназ, когда он отказался сдаться, пишет Daily Mail.

Мужчина напал на людей у синагоги в Манчестере

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как вооруженные полицейские направляют оружие на лежащего на земле человека, а один из них кричит прохожим: "Всем отойти, у него бомба, уходите".

Видно, как лежащий на земле человек начинает подниматься, но тут раздается выстрел, и он падает на землю. Позже на место прибыл белый грузовик с надписью "обезвреживание бомб", который заехал за оцепление возле синагоги.

Источники в полиции сообщили, что пока "слишком рано" определять мотивы нападавшего.

Один из свидетелей, который как раз направлялся на работу, рассказал, что сначала увидел, как машина выехала на тротуар и врезалась в людей у синагоги.

"Сначала я подумал, что это несчастный случай, и водитель по какой-то причине потерял управление. Но затем он вышел из машины и ударил ножом лежавшего на земле мужчину. Это произошло прямо у синагоги. Преступник с ножом вошел через главные ворота и зарезал как минимум двух других мужчин", — рассказал свидетель. Позже выяснилось, что один из раненых – охранник синагоги, который пытался остановить нападавшего.

Нападавший был в поясе смертника Фото: Getty Images

Свидетель также рассказал, что нападавший действовал тихо и быстро.

"Я не слышал никаких криков, никаких религиозных лозунгов или песнопений, он действовал как робот, как будто у него была какая-то работа, и он был просто сосредоточен на ее выполнении. Двери с синагогу были заперты, он пытался войти, стучал и пытался выломать двери", — рассказал мужчина.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила: "Я в ужасе от известия о нападении на синагогу в Манчестере сегодня, в самый святой день еврейского календаря".

Премьер-министр Кир Стармер, который вынужден экстренно вернуться домой со встречи европейских лидеров, заявил, что "дополнительные полицейские силы" теперь будут направлены в синагоги по всей стране.

Он сказал: "Я в ужасе. Тот факт, что это произошло в Йом-Киппур, самый святой день в еврейском календаре, делает это еще более ужасающим".

Нападавший в Манчестере устроил теракт в праздник Йом-Кипур

В Манчестере проживает более 30 000 евреев, что является самым высоким показателем в Великобритании после Лондона. Еврейская община Хитон-Парк, где произошло нападение — крупная ашкеназская ортодоксальная синагога, официально основанная в 1935 году и возглавляемая раввином Дэниелом Уокером.

