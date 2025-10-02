У Йом-Кіпур терорист у поясі смертника напав на синагогу в Манчестері (відео)

Двоє людей загинули, четверо дістали поранення після того, як чоловік у поясі з вибухівкою спершу в'їхав автомобілем у натовп, а потім напав на парафіян синагоги з ножем. Напад стався в Йом-Кіпур — найважливіше свято в іудаїзмі.

Поліція Манчестера, Велика Британія, заявила, що "оголосила Платон" — кодове слово, яке використовується поліцією та екстреними службами під час реагування на "терористичну атаку". Нападника ліквідував спецназ, коли він відмовився здатися, пише Daily Mail.

Чоловік напав на людей біля синагоги в Манчестері

На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно, як озброєні поліцейські спрямовують зброю на людину, яка лежить на землі, а один із них кричить перехожим: "Усім відійти, у нього бомба, ідіть геть".

Видно, як людина, що лежить на землі, починає підніматися, але тут лунає постріл, і вона падає на землю. Пізніше на місце прибула біла вантажівка з написом "знешкодження бомб", яка заїхала за оточення біля синагоги.

Джерела в поліції повідомили, що поки "занадто рано" визначати мотиви нападника.

Один зі свідків, який саме прямував на роботу, розповів, що спочатку побачив, як машина виїхала на тротуар і врізалася в людей біля синагоги.

"Спочатку я подумав, що це нещасний випадок, і водій з якоїсь причини втратив керування. Але потім він вийшов з машини і вдарив ножем чоловіка, який лежав на землі. Це сталося просто біля синагоги. Злочинець із ножем увійшов через головні ворота і зарізав щонайменше двох інших чоловіків", — розповів свідок. Пізніше з'ясувалося, що один із поранених — охоронець синагоги, який намагався зупинити нападника.

Нападник був у поясі смертника Фото: Getty Images

Свідок також розповів, що нападник діяв тихо і швидко.

"Я не чув жодних криків, жодних релігійних гасел чи піснеспівівів, він діяв як робот, наче в нього була якась робота, і він був просто зосереджений на її виконанні. Двері до синагоги були замкнені, він намагався увійти, стукав і намагався виламати двері", — розповів чоловік.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд заявила: "Я в жаху від звістки про напад на синагогу в Манчестері сьогодні, у найсвятіший день єврейського календаря".

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який змушений екстрено повернутися додому із зустрічі європейських лідерів, заявив, що "додаткові поліцейські сили" тепер будуть спрямовані в синагоги по всій країні.

Він сказав: "Я в жаху. Той факт, що це сталося в Йом-Кіппур, найсвятіший день у єврейському календарі, робить це ще більш жахливим".

Нападник у Манчестері влаштував теракт у свято Йом-Кіпур

У Манчестері проживає понад 30 000 євреїв, що є найвищим показником у Великій Британії після Лондона. Єврейська громада Хітон-Парк, де стався напад, — велика ашкеназька ортодоксальна синагога, офіційно заснована 1935 року й очолювана рабином Деніелом Вокером.

