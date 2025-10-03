Чехи голосуют на выборах: результат может повлиять на поддержку Украины, — СМИ

В Чехии началось голосование на парламентских выборах, которые определят будущий политический курс страны. Результаты могут повлиять на отношение Праги к войне в Украине и дальнейшей военной и гуманитарной помощи Киеву.

Как сообщает Al Jazeera, избирательные участки открылись в 12:00 по Гринвичу ("Киев" — 15:00) и будут работать до 20:00 по Гринвичу ("Киев" — 23:00). В субботу они снова откроются с 06:00 по Гринвичу ("Киев" — 09:00) до 12:00 по Гринвичу ("Киев" — 15:00). Окончательные результаты ожидаются вечером того же дня.

По данным агентства České noviny, фаворитом гонки считают партию ANO миллиардера-популиста Андрея Бабиша, которая имеет более 30% поддержки. В то же время, по прогнозам аналитиков, она не получит парламентского большинства и будет вынуждена договариваться о коалиции. Вероятным партнером называют ультраправую СДПГ, которая имеет около 12% голосов.

71-летний Андрей Бабиш, бывший премьер-министр, строил кампанию на обещаниях усиления социальных гарантий и прекращения военной помощи Украине. Он заявляет, что выступает за "автономность Чехии" и позиционирует себя как "миротворец", призывая к перемирию.

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш Фото: Скриншот

Напомним, Андрей Бабиш поддерживает контакты с премьер-министрами Виктором Орбаном и Робертом Фицо, которые сохраняют тесные связи с Москвой. В то же время он неоднократно подчеркивал, что не намерен выводить страну из ЕС или НАТО.

Лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш, которого в стране называют "чешским Трампом", пообещал отменить программу военной помощи Украине в случае победы на выборах.

Издание общественного вещателя MDR обращает внимание, что парламентские выборы в Чешской Республике определят дальнейший внешнеполитический курс государства. Автор материала ставит вопрос, сможет ли Чехия сохранить статус одного из ключевых сторонников Украины, или пойдет по пути Венгрии и Словакии, отказавшись от дальнейшей военной и финансовой помощи. При этом отмечается, что решающим фактором станет состав будущей коалиции, в которую может войти партия ANO.

Как сообщал Фокус, Россия активизировала информационные кампании в Европе, направленные на ослабление поддержки Украины и сокращение военной помощи. По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, ближайшей целью Кремля стала Чехия.

Фокус также писал, что в Чехии продолжается программа модернизации танков T-72M4CZ, которые после обновления могут быть переданы Вооруженным силам Украины.