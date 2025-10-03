Чехи голосують на виборах: результат може вплинути на підтримку України, – ЗМІ

У Чехії розпочалося голосування на парламентських виборах, які визначать майбутній політичний курс країни. Результати можуть вплинути на ставлення Праги до війни в Україні та подальшої військової й гуманітарної допомоги Києву.

Як повідомляє Al Jazeera, виборчі дільниці відкрилися о 12:00 за Гринвічем ("Київ" — 15:00) і працюватимуть до 20:00 за Гринвічем ("Київ" — 23:00). У суботу вони знову відчиняться з 06:00 за Гринвічем ("Київ" — 09:00) до 12:00 за Гринвічем ("Київ" — 15:00). Остаточні результати очікуються ввечері того ж дня.

За даними агентства České noviny, фаворитом перегонів вважають партію ANO мільярдера-популіста Андрія Бабіша, яка має понад 30% підтримки. Водночас, за прогнозами аналітиків, вона не отримає парламентської більшості та буде змушена домовлятися про коаліцію. Ймовірним партнером називають ультраправу СДПН, яка має близько 12% голосів.

71-річний Андрій Бабіш, колишній прем’єр-міністр, будував кампанію на обіцянках посилення соціальних гарантій і припинення військової допомоги Україні. Він заявляє, що виступає за "автономність Чехії" та позиціює себе як "миротворець", закликаючи до перемир’я.

Колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш Фото: Скриншот

Нагадаємо, Андрій Бабіш підтримує контакти з прем’єр-міністрами Віктором Орбаном та Робертом Фіцо, які зберігають тісні зв’язки з Москвою. Водночас він неодноразово наголошував, що не має наміру виводити країну з ЄС чи НАТО.

Лідер опозиційної партії ANO Андрій Бабіш, якого в країні називають "чеським Трампом", пообіцяв скасувати програму військової допомоги Україні у разі перемоги на виборах.

Видання громадського мовника MDR звертає увагу, що парламентські вибори в Чеській Республіці визначать подальший зовнішньополітичний курс держави. Автор матеріалу ставить питання, чи зможе Чехія зберегти статус одного з ключових прихильників України, чи піде шляхом Угорщини та Словаччини, відмовившись від подальшої військової та фінансової допомоги.При цьому наголошується, що вирішальним фактором стане склад майбутньої коаліції, до якої може увійти партія ANO.

Як повідомляв Фокус, Росія активізувала інформаційні кампанії в Європі, спрямовані на ослаблення підтримки України та скорочення військової допомоги. За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, найближчою ціллю Кремля стала Чехія.

Фокус також писав, що у Чехії триває програма модернізації танків T-72M4CZ, які після оновлення можуть бути передані Збройним силам України.