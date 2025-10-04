Настоящий Трамп-койн: в США выпустят праздничную монету с изображением Дональда Трампа (фото)

Министерство финансов США показало проект дизайна монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Запечатлеть хотят и его знаменитый жест после покушения.

Монету планируют выпустить по случаю 250-летия провозглашения независимости Соединенных Штатов, которое будет отмечаться в 2026 году, передает Reuters. На одной стороне юбилейной монеты изображен Трамп в профиль со словом "liberty" (свобода) и датами "1776-2026".

Проект монеты с Дональдом Трампом Фото: X (Twitter)

На другой стороне монеты изображен Трамп, который держит сжатый кулак, с надписью "бейся, бейся, бейся" (его слова сразу после покушения в прошлом году), за ним можно увидеть и государственный флаг.

"Хотя окончательный дизайн монеты номиналом 1 доллар США еще не выбран, этот первый проект хорошо отражает неизменный дух нашей страны и демократии, даже несмотря на огромные препятствия", — говорится в заявлении Министерства финансов.

Между тем в социальных сетях начались дискуссии по этому поводу. Некоторые ссылаются на закон, согласно которому "ни один портрет или бюст любого лица, живого или умершего, а также ни один портрет живого лица не могут быть включены в дизайн на реверсе любой монеты, созданной в честь годовщины США".

На вопрос, видел ли уже сам Трамп проект монеты, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ответила: "Я не уверена, видел ли он его, но я уверена, что ему он понравится".

Ранее стало известно, что президент США обещает раздать американцам до $1 000 и более. Также Дональд Трамп планирует погасить государственный долг за счет доходов от пошлин.

Еще Трамп рассказал о "грандиозных" планах на 2026 год — мол, больше всего он надеется на то, что выживет. Кстати, президент США опасается, что его снова попытаются убить.