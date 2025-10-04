Справжній Трамп-койн: у США випустять святкову монету із зображенням Дональда Трампа (фото)

Міністерство фінансів США показало проєкт дизайну монети номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа. Закарбувати хочуть і його знаменитий жест після замаху.

Монету планують випустити з нагоди 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів, що відзначатиметься у 2026 році, передає Reuters. На одному боці ювілейної монети зображено Трампа в профіль зі словом "liberty" (свобода) та датами "1776-2026".

Проєкт монети з Дональдом Трампом Фото: X (Twitter)

На іншому боці монети зображений Трамп, який тримає стиснутий кулак, з написом "бийся, бийся, бийся" (його слова одразу після замаху минулого року), за ним можна побачити й державний прапор.

"Хоча остаточний дизайн монети номіналом 1 долар США ще не обрано, цей перший проєкт добре відображає незмінний дух нашої країни та демократії, навіть попри величезні перешкоди", – йдеться у заяві Міністерства фінансів.

Тим часом у соціальних мережах почалися дискусії з цього приводу. Дехто посилається на закон, згідно з яким "жоден портрет чи погруддя будь-якої особи, живої чи померлої, а також жодний портрет живої особи не можуть бути включені до дизайну на реверсі будь-якої монети, створеної на честь річниці США".

На запитання, чи бачив вже сам Трамп проєкт монети, речниця Білого дому Каролін Лівітт відповіла: "Я не впевнена, чи бачив він його, але я впевнена, що йому він сподобається".

Раніше стало відомо, що президент США обіцяє роздати американцям до $1 000 і більше. Також Дональд Трамп планує погасити державний борг за рахунок доходів від мит.

Ще Трамп розповів про "грандіозні" плани на 2026 рік – мовляв, найбільше він сподівається на те, що виживе. До речі, президент США побоюється, що його знову спробують вбити.