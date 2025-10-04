Украинцы сбивали беспилотники в воздушном пространстве Дании (фото)

Украинские специалисты успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании. После этого они дали консультации заинтересованным иностранным коллегам.

Демонстрационное сбивание дронов состоялось во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации в Данию, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который прицельно уничтожил датский "Банши".

Иностранцы пристально следили за тем, как украинцы сбивали БпЛА

На демонстрацию сбивания были приглашены представители разных стран Европы, которые получили возможность своими глазами увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

Украинцы показали, как противодействовать беспилотникам Фото: Генштаб ВСУ

Сбитие беспилотников засняли, а после показа видеосюжета украинские пилоты БПЛА получили "десятки вопросов от иностранных коллег".

Ранее стало известно, что дроны поразили один из крупнейших заводов удобрений РФ. Удар был нанесен по филиалу завода "Азот" объединенной химической компании "Уралхим" в российском городе Березники Пермского края. Иронично, что это произошло 2 октября, во время выступления президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, что в сентябре 2025 года, по данным российских СМИ, работа 38% мощностей нефтеперерабатывающих заводов в России была временно приостановлена. Основной причиной простоев аналитики называли атаки украинских беспилотников.

Еще Фокус писал, что 29 сентября ВМС ВСУ ударили ракетой "Нептун" по заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ. Это предприятие является звеном военного обеспечения вражеской армии.