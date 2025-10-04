Українці збивали безпілотники у повітряному просторі Данії (фото)

Українські фахівці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії. Після цього вони дали консультації зацікавленим іноземним колегам.

Демонстраційне збиття дронів відбулося під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації до Данії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши".

Іноземці пильно стежили за тим, як українці збивали БпЛА

На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Українці показали, як протидіяти безпілотникам Фото: Генштаб ЗСУ

Збиття безпілотників зафільмували, а після показу відеосюжету українські пілоти БПЛА отримали "десятки запитань від іноземних колег".

