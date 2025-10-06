Один погибший и 137 спасенных на Эвересте: десятки остаются заблокированными

В Китае, на тибетских склонах горы Эверест, масштабная метель вызвала гибель одного человека и блокирование десятков туристов. Спасатели эвакуировали 137 человек, однако поисковая операция продолжается.

Related video

Как сообщает The Economic Times, мощная метель накрыла тибетские склоны горы Эверест, где находились сотни туристов. Один путешественник погиб от переохлаждения и горной болезни, еще 137 человек были спасены китайскими спасательными подразделениями. Поиски пропавших без вести продолжаются.

По данным государственного агентства Синьхуа, погибшим является 41-летний турист, который не выдержал суровых погодных условий. Эвакуированные находятся в стабильном состоянии. Метель застала туристов в регионе Лаохугоу автономного уезда Мэньюань Хуэй в провинции Цинхай.

Более 300 спасателей, десять поисковых команд с лошадьми и два беспилотника привлечены к операции. Из-за тяжелого рельефа и непрерывного снегопада продвижение спасательных групп затруднено.

Во время восьмидневных национальных праздников в Китае в регионе находились более 100 любителей пешего туризма. Местные органы сообщают, что сильный ветер и гром сопровождали снегопад, который засыпал горные тропы.

Напомним, что из-за Национального дня и Праздника середины осени Китай сейчас находится в восьмидневных праздничных каникулах, во время которых тысячи людей отправились в Тибет. В регионе Лаохугоу средняя высота превышает 4000 метров, а погодные условия часто остаются непредсказуемыми.

Подобные инциденты в этом районе уже фиксировались ранее из-за внезапных изменений погоды и лавинной опасности. Власти Китая призвали туристов воздержаться от походов в высокогорье до улучшения погодных условий.

Как сообщал Фокус, по прогнозам, сотни туристов могут погибнуть на Эвересте из-за внезапного снегопада.

Также Фокус писал, что с аномальными снегопадами столкнулись и Балканы. В Болгарии, пока на горном перевале шел снег, курортные районы затопили ливни, вызвав наводнение.