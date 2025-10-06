Один загиблий і 137 врятованих на Евересті: десятки залишаються заблокованими

У Китаї, на тибетських схилах гори Еверест, масштабна хуртовина спричинила загибель однієї людини та блокування десятків туристів. Рятувальники евакуювали 137 осіб, однак пошукова операція триває.

Як повідомляє The Economic Times, потужна хуртовина накрила тибетські схили гори Еверест, де перебували сотні туристів. Один мандрівник загинув від переохолодження та гірської хвороби, ще 137 осіб були врятовані китайськими рятувальними підрозділами. Пошуки зниклих безвісти тривають.

За даними державного агентства Сіньхуа, загиблим є 41-річний турист, який не витримав суворих погодних умов. Евакуйовані перебувають у стабільному стані. Хуртовина застала туристів у регіоні Лаохугоу автономного повіту Меньюань Хуей у провінції Цінхай.

Понад 300 рятувальників, десять пошукових команд із кіньми та два безпілотники залучено до операції. Через важкий рельєф і безперервний снігопад просування рятувальних груп ускладнене.

Під час восьмиденних національних свят у Китаї в регіоні перебували понад 100 любителів пішого туризму. Місцеві органи повідомляють, що сильний вітер і грім супроводжували снігопад, який засипав гірські стежки.

Нагадаємо, що через Національний день та Свято середини осені Китай нині перебуває у восьмиденних святкових канікулах, під час яких тисячі людей вирушили до Тибету. У регіоні Лаохугоу середня висота перевищує 4000 метрів, а погодні умови часто залишаються непередбачуваними.

Подібні інциденти в цьому районі вже фіксувалися раніше через раптові зміни погоди та лавинну небезпеку. Влада Китаю закликала туристів утриматися від походів у високогір’я до покращення погодних умов.

