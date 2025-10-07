В Канаде у мужчин из Украины требуют военные документы, — соцсети

Украинские мужчины в Канаде снова начали жаловаться, что иммиграционные службы требуют справку о прохождении военной службы в Украине.

Related video

Об этом рассказали в эмигрантском сообществе на Facebook. Соответствующий пост появился в паблике "Украинцы Канады".

"Сегодня мне пришло то письмо счастья о военной службе. Я несколько месяцев назад после AOR (AOR — ключевой этап в любом процессе иммиграции или получении гражданства Канады. Это официальное подтверждение от Иммиграционной службы, Службы по делам беженцев и гражданства Канады (IRCC) о том, что они получили ваше заявление и начали начальную обработку — ред.) предоставил милитари формы, оригинал временного удостоверения и перевод, а также написал длинное письмо-объяснение, где указал, что я никогда не служил", — рассказал пользователь.

В Канаде жалуются, что иммиграционные службы требуют справку о прохождении военной службы в Украине

В так называемом "письме честности" власти Канады просят мужчину предоставить объяснения, как он выехал из Украины в 2023 году, и предоставить новую справку.

"Я выехал из Украины как волонтер, но не вернулся, потому что там война. В "Резерве+" я в розыске, то есть подать выписку я не смогу. Адвокат, которая ведет мое дело, говорит, чтобы я как-то брал справку из Украины, иначе она отказывается от ведения дела. Я нахожусь в Торонто", — написал мужчина.

После он дописал в комментарии, что уже связался с военным юристом, который "обещает сделать справку с ТЦК", потому что другого варианта у него нет.

В августе в соцсетях уже писали о ситуации в Канаде. Тогда сообщалось, что у иммигрантов из Украины требуют справки о военной службе. Мужчины получают так называемые Procedural fairness letters от Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC). В этих письмах заявителей просят предоставить официальные справки, выданные государственными органами Украины, которые подтверждают, что человек был освобожден от военной службы или не подлежал призыву во время войны.

Также Фокус писал, что концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Польше завершился массовыми задержаниями — полиция зафиксировала более 100 нарушителей закона, части из которых грозит депортация. Первых украинцев уже отправили домой, в частности 18-летнюю Ангелину из Днепра.