В Канаді в чоловіків з України вимагають військові документи, — соцмережі

Українські чоловіки у Канаді знову почали скаржитися, що імміграційні служби вимагають довідку про проходження військової служби в Україні.

Про це розповіли в емігрантській спільноті на Facebook. Відповідний пост з'явився у пабліку "Українці Канади".

"Сьогодні мені прийшов той лист щастя про військову службу. Я кілька місяців тому після AOR (AOR — ключовий етап у будь-якому процесі імміграції або отриманні громадянства Канади. Це офіційне підтвердження від Імміграційної служби, Служби у справах біженців та громадянства Канади (IRCC) про те, що вони отримали вашу заяву та розпочали початкову обробку — ред.) надав мілітарі форми, оригінал тимчасового посвідчення та переклад, а також написав довгого листа-пояснення, де вказав, що я ніколи не служив", — розповів користувач.

У Канаді скаржаться, що імміграційні служби вимагають довідку про проходження військової служби в Україні

У так званому "листі чесності" влада Канади просить чоловіка надати пояснення, як він виїхав з України 2023 року, та надати нову довідку.

"Я виїхав з України як волонтер, але не повернувся, бо там війна. У "Резерві+" я у розшуку, тобто подати витяг я не зможу. Адвокатка, яка веде мою справу, каже, щоб я якось брав довідку з України, бо інакше вона відмовляється від ведення справи. Я перебуваю в Торонто", — написав чоловік.

Після він дописав у коментарі, що вже зв'язався із військовим юристом, який "обіцяє зробити довідку із ТЦК", бо іншого варіанту він не має.

У серпні в соцмережах вже писали про ситуацію в Канаді. Тоді повідомлялось, що в іммігрантів з України вимагають довідки про військову службу. Чоловіки отримують так звані Procedural fairness letters від Міністерства імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC). У цих листах заявників просять надати офіційні довідки, видані державними органами України, які підтверджують, що людина була звільнена від військової служби або не підлягала призову під час війни.

