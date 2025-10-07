"Никакого расизма": где находится город только для белых христиан (видео)

Секретный анклав Клейнфонтейн, находится в ЮАР, строго охраняется и здесь живут только потомки фермеров-африканеров, которые прибыли на Мыс Доброй Надежды еще в 17 веке. Жители уверяют, что они не расисты, а сохраняют свое наследие и историю.

Related video

10 мая 1994 года Нельсон Мандела вступил в должность первого чернокожего президента Южной Африки и жестокая система расовой сегрегации, известная как апартеид, наконец рухнула. Но в 20 минутах от Претории, столицы ЮАР, находится уединенное поселение площадью 8,6 км², где все 1500 жителей — белые. Основанный в 1990 году, секретный анклав называется Клейнфонтейн, пишет Daily Mail.

В Клейнфонтейн пускают только христиан, говорящих на африкаанс

Жители Кляйнфонтейна — чистокровные африканеры — этническая группа, произошедшая от буров ("фермеров"), преимущественно голландских поселенцев, а также французов и немцев, которые иммигрировали на Мыс Доброй Надежды в 1652 году, до установления британского правления в 1806 году.

Представители общины утверждают, что, будучи африканерами, они являются угнетенным и находящимся под угрозой исчезновения меньшинством в стране, где правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) оказывает преференциальное отношение чернокожему населению.

Спустя три десятилетия после апартеида среднестатистическая белая семья в Южной Африке по-прежнему владеет в 20 раз большим богатством, чем среднестатистическая черная семья, а белые люди, составляющие менее 10 процентов населения, владеют почти тремя четвертями частной земли в стране.

Однако Дэнни де Бир, заместитель председателя совета директоров Клейнфонтейна, настаивает, что белые фермеры "нежелательны" в стране и сталкиваются с "репрессиями, которые также ужасны, как апартеид".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что белые жители ЮАР подвергаются геноциду. Дэнни де Бир говорит, что белые фермеры "подвергаются преследованиям". Южноафриканский суд уже отверг заявление Дональда Трампа, но жители Клейнфонтейна утверждают, что они и другие африканеры ведут "борьбу за выживание".

Трамп обвинил Сирила Рамафосу в "геноциде белых фермеров" Фото: Getty Images

"Их убивают на фермах. Я сам лично подвергался нападению с применением оружия. Насилие в Южной Африке полностью вышло из-под контроля", — говорит Де Бир, отмечая, что за 30 лет жизни в Клейнфонтейне не было ни одного случая насильственного преступления.

По мнению Де Бира, положительным моментом Клейнфонтейна является его культурное однообразие и однородность.

"В общине говорят только на языке африкаанс, и, поскольку община является христианской, воскресенье почитается как день поклонения. Это означает, что все сложности, связанные с различными языками и религиями, автоматически отсутствуют", — говорит он. Многие жители Клейнфонтейна переехали сюда, после того, как на них напали в других регионах ЮАР.

Поминальная служба по Чарли Кирку в Клейнфонтейне Фото: Скриншот

Де Бир участвовал в развитии сельского поселения еще будучи студентом Преторийского университета, когда в 1988 году он помогал на начальном этапе строительства. В 2000 году он построил свой первый дом, а в 2015 году — второй. Он живет в сообществе врачей, ученых, инженеров и фермеров, которые коллективно отказались от жизни в обществе в пользу изолированного анклава. И он положительно отметил действия президента Трампа, который принял 59 африканеров из ЮАР.

В Южной Африке один из самых высоких показателей убийств в мире, но подавляющее большинство жертв — чернокожие. В 2024 году полиция зарегистрировала 26 232 убийства по всей стране, 44 из которых связаны с фермерскими общинами. Восемь из этих жертв были фермерами.

А в период с января по март этого года пятеро из шести человек, убитых на фермах, были чернокожими, а один — белым, сообщил министр полиции ЮАР Сензо Мчуну.

Несмотря на это, Де Бир настаивает, что африканеры являются бесправным и уязвимым меньшинством, которое теряет работу, потому что они белые и живут под руководством чернокожего правительства.

"Дискриминация в Южной Африке очень жестокая. Если ваша компания не принадлежит преимущественно чернокожим, вы не сможете работать, не сможете получить работу. Мы живем в стране, где попираются права меньшинств. Выживание африканеров имеет первостепенное значение. Почему мир обращал внимание на апартеид, терпел его на протяжении 40 лет, осуждал, а потом одобрил правительство ЮАР, которое делает то же самое, только наоборот?" – говорит Де Бир.

Как живут в Клейнфонтейне и как туда попасть

Поселение придерживается совершенно иного календаря, чем остальная часть Южной Африки, и некоторым событиям придается особое значение, например, Дню клятвы, когда небольшой отряд вуртреккеров (голландских иммигрантов) разбил отряд зулусов 16 декабря 1838 года во время битвы на Кровавой реке.

Въезд в Клейнфонтейн Фото: Скриншот

10 октября они будут отмечать день рождения Пола Крюгера, африканера, президента богатого золотом Трансвааля — независимой бурской республики до ее аннексии Британской империей.

Местные жители говорят, что история Манделы "не африканерская история", а их история началась с поселенцев из Европы, Франции, Бельгии, Голландии, когда в 1652 году Ян ван Рибек высадился на мысе Доброй Надежды.

Де Бир отвергает любые предположения о том, что сельское поселение управляется расовой идеологией превосходства белой расы. Вместо этого, утверждает он, цель Клейнфонтейна — сохранение "африканеров как культурного сообщества".

Однако в то же время он отмечает, что Клейнфонтейн нацелен на сохранение африканеров как "этнической общности", то есть народа, произошедшего от белых европейских поселенцев. Но он допускает, что здесь могут появится не только белые жители, если они будут свободно говорить на африкаанс, быть христианином, поддерживать дело африканеров и "презирать убийства на фермах".

У входа в Кляйнфонтейн стоит большой серый бюст, посвященный Хендрику Фервурду, шестому премьер-министру ЮАР, родившемуся в Голландии и прозванному "отцом апартеида" за закрепление им в законодательстве драконовской расовой политики против коренного населения.

Бюст Хендрика Фервуда в Клейнфонтейне Фото: Getty Images

Существуют строгие критерии приема, определяющие, кто может жить в Клейнфонтейне, среди множества вопросов, проверяющих языковую, культурную и религиозную пригодность кандидатов, всегда будут задаваться два вопроса: "Готовы ли вы к Кляйнфонтейну? И готов ли Кляйнфонтейн к вам?"

Де Бир говорит, что при отборе потенциальных кандидатов он ищет христиан, семьи которых свободно говорят на языке африкаанс, и которые готовы "соответствовать" общине. Поэтому индуисту, или мусульманину сюда не попасть, так как в анклаве нет и не будет мечетей.

Основатели приобрели землю, которая впоследствии стала Клейнфонтейном, в 1990 году, за четыре года до первых демократических выборов в стране. Эта территория имеет "историческую ценность", поскольку в 1900 году здесь произошло сражение с британскими войсками.

Митинг против существования Клейнфонтейна

Но 2024 году Высокий суд Гаутенга постановил, что поселение является незаконным, и обвинил его в несоблюдении правил зонирования. По данным местных СМИ, 1500 жителей проживают на землях, предназначенных для сельскохозяйственного, а не для жилого использования, и не подали необходимые заявки на строительство.

Напомним, одной из самых известных селебрити из африканеров ЮАР является актриса Шарлиз Терон. Она свободно говорит на африкаанс и в детстве жила в пригороде Йоханнесбурга.

А перепалка Дональда Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой подробно разбиралась экспертом по языку тела. Она заявила, что Трамп устроил "засаду" на своего южноафриканского коллегу.