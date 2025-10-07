Взрыв в центре Парижа возле резиденции премьера Франции: что известно об инциденте (видео)

В Париже, вблизи резиденции премьер-министра Себастьяна Лекорню, который накануне подал в отставку, загорелся фургон. Инцидент произошел за несколько минут до запланированной встречи политика с коллегами.

Как сообщает Le Parisien, сегодня утром, на улице Де Варенн в 7-м округе Парижа, недалеко от правительственной резиденции Матиньон, загорелся автомобиль, принадлежащий компании Cielis, ответственной за городское освещение. Внутри транспортного средства были газовые баллончики, что вызвало опасения взрыва.

По информации полиции, пламя быстро охватило фургон, однако пожарные оперативно локализовали возгорание. Над местом происшествия поднималось густое облако черного дыма, которое видели жители окрестных кварталов.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как из боковых дверей фургона вырывается дым. На месте сразу установили периметр безопасности, чтобы предотвратить распространение огня и возможный взрыв.

Представители пожарной службы сообщили, что взрывов газа не произошло — слышимые звуки были вызваны детонацией небольших аэрозольных баллончиков. Огонь не распространился на соседние здания, а пожар ликвидировали за несколько минут.

По словам очевидцев, возгорание могло быть связано с коротким замыканием оборудования, которое использовала компания для диагностики сети освещения. Пострадавших нет, лишь частично поврежден тент близлежащего магазина.

Инцидент произошел в нескольких метрах от правительственной резиденции, где подавший в отставку премьер-министр Себастьян Лекорню встречался с представителями политических групп. На заседании также присутствовали бывший премьер Эдуард Филипп, председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве и глава Сената Жерар Ларше.

Напомним, Себастьян Лекорню объявил об отставке накануне, после серии политических консультаций в Национальном собрании. Это стало частью более широкого правительственного обновления, которое должно завершиться формированием нового кабинета.

По предварительным данным, правоохранители не видят признаков умышленного поджога, однако расследование продолжается. Полиция изучает записи с камер наблюдения, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.

