Вибух у центрі Парижа біля резиденції прем'єра Франції: що відомо про інцидент (відео)

У Парижі, поблизу резиденції прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який напередодні подав у відставку, загорівся фургон. Інцидент стався за кілька хвилин до запланованої зустрічі політика з колегами.

Related video

Як повідомляє Le Parisien, сьогодні вранці, на вулиці Де Варенн у 7-му окрузі Парижа, неподалік урядової резиденції Матіньйон, спалахнув автомобіль, що належить компанії Cielis, відповідальній за міське освітлення. Усередині транспортного засобу були газові балончики, що викликало побоювання вибуху.

За інформацією поліції, полум’я швидко охопило фургон, однак пожежники оперативно локалізували займання. Над місцем події здіймалася густа хмара чорного диму, яку бачили мешканці навколишніх кварталів.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як із бічних дверей фургона виривається дим. На місці одразу встановили периметр безпеки, аби запобігти поширенню вогню та можливому вибуху.

Пост у мережі Х

Представники пожежної служби повідомили, що вибухів газу не сталося — чутні звуки були спричинені детонацією невеликих аерозольних балончиків. Вогонь не поширився на сусідні будівлі, а пожежу ліквідували за кілька хвилин.

Представники пожежної служби повідомили, що вибухів газу не сталося

За словами очевидців, загоряння могло бути пов’язане з коротким замиканням обладнання, яке використовувала компанія для діагностики мережі освітлення. Постраждалих немає, лише частково пошкоджено тент прилеглої крамниці.

Інцидент стався за кілька метрів від урядової резиденції, де прем’єр-міністр, який подав у відставку, Себастьян Лекорню мав зустріч із представниками політичних груп. На засіданні також були присутні колишній прем’єр Едуар Філіп, голова Національних зборів Яель Браун-Піве та очільник Сенату Жерар Ларше.

Нагадаємо, Себастьян Лекорню оголосив про відставку напередодні, після серії політичних консультацій у Національних зборах. Це стало частиною ширшого урядового оновлення, яке має завершитися формуванням нового кабінету.

За попередніми даними, правоохоронці не вбачають ознак навмисного підпалу, однак розслідування триває. Поліція вивчає записи з камер спостереження, щоб встановити точні обставини інциденту.

Нагадаємо, Фокус писав, які потрясіння чекають на Францію найближчим часом.

Фокус також писав, що Франція хоче отримати доступ до українських мінералів, переговори за участю Себастьяна Лекорню велися місяцями.