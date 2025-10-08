Архитектора Супоницкого убили в Петербурге: нападавший, вероятно, вернулся с войны в Украине (видео)

В центре Санкт-Петербурга застрелили 70-летнего архитектора Александра Супоницкого. По предварительным данным, нападавший, который предположительно вернулся из так называемой "специальной военной операции", покончил с собой после преступления.

Related video

Как сообщает местное издание "Фонтанка", нападение произошло в подъезде жилого дома на улице Кременчугской, где проживал архитектор. По данным журналистов, Супоницкий собирался отвезти 10-летнюю дочь в школу, когда возле лифта им преградил путь вооруженный мужчина. Злоумышленник заставил обоих стать на колени, после чего выстрелил архитектору в затылок и скрылся.

Место убийства Супоницкого Фото: Скриншот

Информацию о гибели Супоницкого подтвердили изданию "Коммерсант" в правоохранительных органах.

По словам свидетелей, девочка убежала домой, а вскоре из окна одной из квартир дома пошел дым.

Видео с места убийства Супоницкого

Прибывшие на место спасатели потушили пожар и обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. По данным телеканала 78, это мог быть нападавший.

По предварительной информации, убийца был участником войны против Украины и имел личный конфликт с Супоницким.

Как отмечает 47news, вероятным стрелком является 49-летний Константин Козырев, бывший заместитель директора строительного холдинга "Петрорест", который ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

Александр Супоницкий был председателем совета директоров группы компаний Suart и членом Союза архитекторов СССР. Среди его работ — проекты станций метро "Горьковская", "Фрунзенская" и "Парк Победы", автосалон Rolls-Royce в Петербурге и концепция делового центра "Лахта".

Напомним, в России неоднократно сообщали о случаях насилия с участием "ветеранов" войны против Украины. По данным местных медиа, растет количество преступлений, совершенных лицами, вернувшимися с фронта.

Как сообщал Фокус, в ГУР назвали количество погибших россиян из "спецконтингента" в Украине.

Фокус также писал об убийстве подростков в Бердянске. Правоохранители из РФ обвинили одного из них в терроризме и убийстве полицейского.