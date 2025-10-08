Архітектора Супоницького вбили у Петербурзі: нападник, ймовірно, повернувся з війни в Україні (відео)

У центрі Санкт-Петербурга застрелили 70-річного архітектора Олександра Супоницького. За попередніми даними, нападник, який імовірно повернувся з так званої "спеціальної військової операції", наклав на себе руки після злочину.

Як повідомляє місцеве видання "Фонтанка", напад стався у під’їзді житлового будинку на вулиці Кременчуцькій, де проживав архітектор. За даними журналістів, Супоницький збирався відвезти 10-річну доньку до школи, коли біля ліфта їм перегородив шлях озброєний чоловік. Зловмисник змусив обох стати навколішки, після чого вистрілив архітектору в потилицю і втік.

Місце вбивства Супоницького Фото: Скриншот

Інформацію про загибель Супоницького підтвердили виданню "Комерсант" у правоохоронних органах.

За словами свідків, дівчинка втекла додому, а невдовзі з вікна однієї з квартир будинку пішов дим.

Рятувальники, які прибули на місце, загасили пожежу й виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. За даними телеканалу 78, це міг бути нападник.

За попередньою інформацією, убивця був учасником війни проти України й мав особистий конфлікт із Супоницьким.

Як зазначає 47news, імовірним стрільцем є 49-річний Костянтин Козирєв, колишній заступник директора будівельного холдингу "Петрорест", який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство в особливо великому розмірі.

Олександр Супоницький був головою ради директорів групи компаній Suart та членом Спілки архітекторів СРСР. Серед його робіт — проєкти станцій метро "Горьківська", "Фрунзенська" і "Парк Перемоги", автосалон Rolls-Royce у Петербурзі та концепція ділового центру "Лахта".

Нагадаємо, у Росії неодноразово повідомляли про випадки насильства за участю "ветеранів" війни проти України. За даними місцевих медіа, зростає кількість злочинів, скоєних особами, які повернулися з фронту.

