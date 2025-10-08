В Новосибирске дотла сгорел склад завода военной электроники и микросхем (видео)

Огромный пожар вспыхнул на территории ЗАО "Завод припоев" в Новосибирске. Завод работает и в сфере спайки элементов, вооружения, связи и радиоэлектроники для нужд российского оборонно-промышленного комплекса.

Related video

Пожар начался после обеда и когда спасатели прибыли на место, из окон склада уже шел черный дым, который было видно из всех районов города, сообщает NGS.

В Новосибирске сгорел склад на "Заводе припоев"

Позже стало известно, что горит торгово-производственный склад, вероятно, двух компаний две компании: "Херманн Руссия" и "Сантехтрейд", и чтобы локализовать пожар, пришлось привлекать пожарный поезд.

Фото: Соцсети

Пожарный поезд в Новосибирске Фото: Соцсети

"Херманн Руссия" – это представитель немецкого концерна Hoermann в России. На сайте указано, что компания — международный производитель ворот, дверей, перегрузочной техники, систем контроля въезда и автоматики.

Дым поднимается от сгоревшего склада в Новосибирске Фото: Соцсети

Но известно, что "Завод припоев" занимается производством электроники, микросхем и ремонтом электротехнического оборудования. По данным открытых источников, завод работает и в сфере спайки элементов, вооружения, связи и радиоэлектроники для нужд российского оборонно-промышленного комплекса.

На официальном сайте компании среди клиентов завода указана оборонная промышленность, что может свидетельствовать об участии предприятия в обеспечении российского ВПК.

Склад в Новосибирске сгорел дотла Фото: Соцсети

Напомним, в оккупированной Феодосии второй день горит НПЗ, который атаковали в ночь на 6 октября.

Также ночью 6 октября в Клинцах Брянской области была атакована тепловая электростанция. В результате атаки на ТЭЦ вспыхнул пожар, а в городе фиксируют проблемы с отоплением.