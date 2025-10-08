У Новосибірську дотла згорів склад заводу військової електроніки та мікросхем (відео)

Величезна пожежа спалахнула на території ЗАТ "Завод припоїв" у Новосибірську. Завод працює і в сфері спайки елементів, озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб російського оборонно-промислового комплексу.

Пожежа почалася після обіду і коли рятувальники прибули на місце, з вікон складу вже йшов чорний дим, який було видно з усіх районів міста, повідомляє NGS.

У Новосибірську згорів склад на "Заводі припоїв"

Пізніше стало відомо, що горить торговельно-виробничий склад, імовірно, двох компаній — дві компанії: "Херманн Руссия" і "Сантехтрейд", і щоб локалізувати пожежу, довелося залучати пожежний потяг.

"Херманн Руссия" — це представник німецького концерну Hoermann в Росії. На сайті зазначено, що компанія — міжнародний виробник воріт, дверей, перевантажувальної техніки, систем контролю в'їзду та автоматики.

Але відомо, що "Завод припоїв" займається виробництвом електроніки, мікросхем і ремонтом електротехнічного обладнання. За даними відкритих джерел, завод працює і у сфері спайки елементів, озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб російського оборонно-промислового комплексу.

На офіційному сайті компанії серед клієнтів заводу вказана оборонна промисловість, що може свідчити про участь підприємства в забезпеченні російського ВПК.

Нагадаємо, в окупованій Феодосії другий день горить НПЗ, який атакували в ніч на 6 жовтня.

Також уночі 6 жовтня в Клинцях Брянської області було атаковано теплову електростанцію. Унаслідок атаки на ТЕЦ спалахнула пожежа, а в місті фіксують проблеми з опаленням.