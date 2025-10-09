"Южная крепость РФ": зачем Путин на самом деле поехал в Таджикистан (фото)

Российского президента встретили в Душанбе, как дорогого гостя и обменялись подарками. А министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектирует "южную крепость" – самую большую военную базу России за ее пределами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Душанбе с официальным визитом по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, который не исполнил ордер МУС и не арестовал российского президента. Фокус выяснил, зачем россиянин поехал в Таджикистан.

Путина встретили в Душанбе красной дорожкой и цветами Фото: Соцсети

В Душанбе 9–10 октября пройдут два саммита — заседание руководителей Содружества Независимых Государств и встреча в формате "Центральная Азия — Россия".

Эксперты отмечают, что более важна вторая встреча, так как на фоне продолжающейся войны в Украине, санкционного давления и растущей международной изоляции Кремль заинтересован в точках опоры и партнерах, в особенности в Центральной Азии. Во встрече примут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Зачем Путин поехал в Таджикистан — мнения

Регион, который включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, стал не только важным транзитным коридором для обхода Москвой западных санкций, но и ареной усиленной дипломатической конкуренции.

Поэтому Путин в Душанбе привез с собой внушительную делегацию чиновников. Это представители силовых и экономических ведомств, а также гуманитарного блока.

Не исключено, что обсуждать будут прежде всего положение трудовых мигрантов из Азии, чье положение с 2022 года в РФ значительно ухудшилось. Мигранты из Центральной Азии стали "мишенью" внутренней политики России. Их вербуют на фронт, часто обманом и угрозами, а после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", в совершении которого обвинили таджикистанцев, в России усилились антимигрантские рейды.

"Ксенофобские настроения усиленно поддерживает прокремлевская пропаганда. Детям тысяч мигрантов отказали в приеме в российские школы, политики в Москве предлагают запретить приезжающим на заработки привозить с собой семьи", — указывает эксперт Наргиз Хамрабаева.

На саммите в Астане в 2022-м внимание к себе перетянул президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который заявил о недопустимости пренебрежительного отношения к странам региона. Его речь стала самым обсуждаемым моментом той встречи, затмив даже повестку саммита. Ожидается, что это настроение сохранится и во время визита Путина в Душанбе. Тем более, что сейчас страны Центральной Азии больше ориентированы на сотрудничество с Китаем, нежели с Россией.

"Думаю, одной из целей визита Путина будет разрядить немного атмосферу в сфере взаимоотношений Москвы со странами Центральной Азии. Будут даваться какие-то посылы и обещания в сфере торговли и инвестиций в регион. Но возможности для этого у России гораздо меньше, чем два года назад, — отмечает Алишер Ильхамов, основатель базирующегося в Великобритании исследовательского центра Central Asia Due Diligence.

Москва и Душанбе – стратегические партнеры

Официально, в РФ заявили, что Путин поехал в Душанбе после скандала в Астане укреплять стратегическое партнерство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль и дальше будет расширять "всестороннее сотрудничество с Таджикистаном", являющееся важным фактором в решении поставленных руководством республики масштабных задач по ее дальнейшему социально-экономическому подъему", — отметила Захарова.

Путин вручил президенту Таджикистана книгу о таджиках Фото: Соцсети

Также министр обороны РФ Андрей Белоусов, который впервые в новом статусе посещает Таджикистан, поедет на объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана. Сопровождать его будут министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода и начальник Генштаба Бободжон Саидзода.

По официальным данным, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами.

РВБ располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

"Ожидаем дальнейшего развития стратегического партнерства с Российской Федерации в военной и военно-технической областях", — сказал Собирзода.

А в Душанбе уже заявили, что "Таджикистан фактически является "южной крепостью" и местом дислокации 201-й военной базы — крупнейшего зарубежного военного объекта такой мировой державы, как Россия". Российская база – это якобы гарантом безопасности всей Центральной Азии и СНГ.

Путин и Рахмон не обменялись подарками

А тем временем в Душанбе для Путина расстелили красную дорожку и устроили целый "райский сад" из фруктов. Эмомали Рахмон водил гостя по специально устроенной выставке, поил чаем в мраморной беседке и принимал подарки. Так, россиянин привез президенту Таджикистана в подарок картину "Таджикские друзья" кисти советского художника-импрессиониста Макса Бирштейна. Подарок, к слову, вышел не слишком дорогим, картины Бирштейна продаются на аукционах не дороже 9 тысяч долларов.

Путин вручил Рахмону умеренно дорогой подарок Фото: Соцсети

И редкое издание книги о таджиках. "Их всего 25 экземпляров. Это экземпляр номер один. Такой настоящий научный труд… В том числе это касается расселения таджиков по имеющимся статистическим источникам, включая последние переписи населения РФ", — сообщил Путин. Эмомали Рахмон Путину, видимо, ничего не подарил.

