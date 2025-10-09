"Південна фортеця РФ": навіщо Путін насправді поїхав до Таджикистану (фото)

Російського президента зустріли в Душанбе, як дорогого гостя і обмінялися подарунками. А міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов проінспектує "південну фортецю" — найбільшу військову базу Росії за її межами.

Президент Російської Федерації Володимир Путін прибув до Душанбе з офіційним візитом на запрошення Президента Республіки Таджикистан Емомалі Рахмона, який не виконав ордер МКС і не заарештував російського президента. Фокус з'ясував, навіщо росіянин поїхав до Таджикистану.

Путіна зустріли в Душанбе червоною доріжкою і квітами Фото: Соцсети

У Душанбе 9-10 жовтня пройдуть два саміти — засідання керівників Співдружності Незалежних Держав і зустріч у форматі "Центральна Азія — Росія".

Експерти зазначають, що важливішою є друга зустріч, оскільки на тлі триваючої війни в Україні, санкційного тиску і зростаючої міжнародної ізоляції Кремль зацікавлений у точках опори і партнерах, особливо в Центральній Азії. У зустрічі візьмуть участь президент Таджикистану Емомалі Рахмон, Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Туркменістану Сердар Бердимухамедов і Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Навіщо Путін поїхав до Таджикистану — думки

Регіон, який охоплює Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан, став не тільки важливим транзитним коридором для обходу Москвою західних санкцій, а й ареною посиленої дипломатичної конкуренції.

Тому Путін у Душанбе привіз із собою значну делегацію чиновників. Це представники силових та економічних відомств, а також гуманітарного блоку.

Не виключено, що обговорювати будуть насамперед становище трудових мігрантів з Азії, чиє становище з 2022 року в РФ значно погіршилося. Мігранти з Центральної Азії стали "мішенню" внутрішньої політики Росії. Їх вербують на фронт, часто обманом і погрозами, а після теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі", у скоєнні якого звинуватили таджикистанців, у Росії посилилися антимігрантські рейди.

"Ксенофобські настрої посилено підтримує прокремлівська пропаганда. Дітям тисяч мігрантів відмовили в прийомі до російських шкіл, політики в Москві пропонують заборонити тим, хто приїжджає на заробітки, привозити із собою сім'ї", — зазначає експерт Наргіз Хамрабаєва.

На саміті в Астані 2022-го увагу до себе перетягнув президент Таджикистану Емомалі Рахмон, який заявив про неприпустимість зневажливого ставлення до країн регіону. Його промова стала найбільш обговорюваним моментом тієї зустрічі, затьмаривши навіть порядок денний саміту. Очікується, що цей настрій збережеться і під час візиту Путіна в Душанбе. Тим паче, що зараз країни Центральної Азії більше орієнтовані на співпрацю з Китаєм, ніж з Росією.

"Думаю, однією з цілей візиту Путіна буде розрядити трохи атмосферу у сфері взаємин Москви з країнами Центральної Азії. Будуть даватися якісь посили й обіцянки у сфері торгівлі та інвестицій у регіон. Але можливості для цього у Росії набагато менші, ніж два роки тому, — зазначає Алішер Ільхамов, засновник дослідницького центру Central Asia Due Diligence, який базується у Великій Британії.

Москва і Душанбе — стратегічні партнери

Офіційно, у РФ заявили, що Путін поїхав у Душанбе після скандалу в Астані зміцнювати стратегічне партнерство.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Кремль і далі буде розширювати "всебічне співробітництво з Таджикистаном", що є важливим фактором у вирішенні поставлених керівництвом республіки масштабних завдань з її подальшого соціально-економічного підйому", — зазначила Захарова.

Путін вручив президенту Таджикистану книгу про таджиків Фото: Соцсети

Також міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який уперше в новому статусі відвідує Таджикистан, поїде на об'єкти військової інфраструктури Міноборони Росії, розташовані на території Таджикистану. Супроводжуватимуть його міністр оборони Таджикистану Емомалі Собірзода і начальник Генштабу Бободжон Саідзода.

За офіційними даними, дислокована в Таджикистані 201-а військова база — найбільший військовий об'єкт Росії за її межами.

РВБ розташовується у двох містах — Душанбе і Бохтарі. До її складу входять мотострілецькі, танкові, артилерійські, розвідувальні підрозділи, підрозділи ППО, РХБ захисту та зв'язку.

"Очікуємо подальшого розвитку стратегічного партнерства з Російською Федерацією у військовій і військово-технічній галузях", — сказав Собірзода.

А в Душанбе вже заявили, що "Таджикистан фактично є "південною фортецею" і місцем дислокації 201-ї військової бази — найбільшого закордонного військового об'єкта такої світової держави, як Росія". Російська база — це нібито гарант безпеки всієї Центральної Азії та СНД.

Путін і Рахмон не обмінялися подарунками

А тим часом у Душанбе для Путіна розстелили червону доріжку і влаштували цілий "райський сад" із фруктів. Емомалі Рахмон водив гостя спеціально влаштованою виставкою, поїв чаєм у мармуровій альтанці і приймав подарунки. Так, росіянин привіз президенту Таджикистану в подарунок картину "Таджицькі друзі" пензля радянського художника-імпресіоніста Макса Бірштейна. Подарунок, до речі, вийшов не надто дорогим, картини Бірштейна продаються на аукціонах не дорожче 9 тисяч доларів.

Путін вручив Рахмону помірно дорогий подарунок Фото: Соцсети

І рідкісне видання книги про таджиків. "Їх усього 25 примірників. Це примірник номер один. Така справжня наукова праця... Зокрема це стосується розселення таджиків за наявними статистичними джерелами, включно з останніми переписами населення РФ", — повідомив Путін. Емомалі Рахмон Путіну, мабуть, нічого не подарував.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Таджикистані проігнорували ордер на арешт Путіна, виданий МКС.

Також ми розповідали про скандал в Астані 2022 року. Тоді президент Таджикистану Емомалі Рахмон розкритикував керівництво Росії за неповагу щодо республіки, нагадавши президенту РФ Володимиру Путіну, що до країн Центральної Азії не варто ставитися "як до колишнього Радянського Союзу".