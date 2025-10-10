Взрыв разрушил завод боеприпасов в США: есть погибшие и 12 пропавших без вести (видео)

По меньшей мере несколько человек погибли, а двенадцать пропали без вести после мощного взрыва на военном заводе Accurate Energetic Systems в городе Бакснорт (США, штат Теннесси). Местные власти сообщили, что детонация была ощутима за десятки миль от эпицентра, а расследование причин продолжается.

Related video

Взрыв произошел в пятницу около 8:00 утра по местному времени (16:00 по киевскому), сообщает The Independent. По данным властей округа Хамфрис, в момент инцидента внутри здания находились 19 работников. Часть из них уже нашли, однако несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Взрыв произошел в пятницу около 8:00 утра по местному времени

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис подтвердил гибель нескольких человек и отметил, что спасатели сталкиваются с трудностями из-за повторных детонаций.

"Мы стараемся помнить о семьях и этой ситуации. Мы можем подтвердить, что у нас есть некоторые умершие", — сказал Дэвис.

Представитель аварийных служб округа Хикман Дэвид Стюарт сообщил, что из-за новых взрывов команды спасателей не могли сразу попасть на территорию предприятия. Причина инцидента пока не установлена. Расследование может занять несколько дней.

Местные власти призвали жителей избегать района трагедии.

"На месте работают спасатели, которые управляют ситуацией. Пожалуйста, избегайте этого района, чтобы дать им возможность действовать безопасно и эффективно", — говорится в заявлении округа Хамфрис.

Свидетели сообщают, что взрыв был слышен за десятки миль. 74-летняя жительница города Франклин Мелоди Робертс рассказала The Independent, что звук взрыва донесся до ее дома, расположенного примерно в 50 милях.

"Мой дом встряхнулся, я подумала, что произошла авария на дороге. Только через сорок минут узнала, что это был взрыв", — сказала она.

Напомним, завод Accurate Energetic Systems специализируется на производстве боеприпасов и взрывчатых материалов для военных нужд. В 2010-х годах предприятие уже попадало под расследование из-за нарушения норм безопасности. Текущее следствие призвано выяснить, придерживался ли завод регламентов во время работы и хранения взрывчатки.

Как сообщал Фокус, этим летом в США произошел мощный взрыв на заводе Horizon Biofuels в городе Фримонт, штат Небраска.

Также Фокус писал, что в США взорвалось на заводе Northrop Grumman, который выпускает ракетные двигатели для армии.