Вибух зруйнував завод боєприпасів в США: є загиблі і 12 зниклих безвісти (відео)

Щонайменше кілька людей загинули, а дванадцять зникли безвісти після потужного вибуху на військовому заводі Accurate Energetic Systems у місті Бакснорт (США, штат Теннессі). Місцева влада повідомила, що детонацію було відчутно за десятки миль від епіцентру, а розслідування причин триває.

Related video

Вибух стався у п’ятницю близько 8:00 ранку за місцевим часом (16:00 за київським), повідомляє The Independent. За даними влади округу Хамфріс, у момент інциденту всередині будівлі перебували 19 працівників. Частину з них уже знайшли, проте кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Вибух стався у п"ятницю близько 8:00 ранку за місцевим часом

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс підтвердив загибель кількох людей і зазначив, що рятувальники стикаються з труднощами через повторні детонації.

"Ми намагаємося пам’ятати про сім’ї та цю ситуацію. Ми можемо підтвердити, що у нас є деякі померлі", — сказав Девіс.

Представник аварійних служб округу Хікман Девід Стюарт повідомив, що через нові вибухи команди рятувальників не могли одразу потрапити на територію підприємства. Причина інциденту наразі не встановлена. Розслідування може тривати кілька днів.

Місцева влада закликала мешканців уникати району трагедії.

"На місці працюють рятувальники, які керують ситуацією. Будь ласка, уникайте цього району, щоб дати їм змогу діяти безпечно та ефективно", — йдеться у заяві округу Хамфріс.

Свідки повідомляють, що вибух було чути за десятки миль. 74-річна мешканка міста Франклін Мелоді Робертс розповіла The Independent, що звук вибуху долинув до її дому, розташованого приблизно за 50 миль.

"Мій будинок струсився, я подумала, що сталася аварія на дорозі. Тільки через сорок хвилин дізналася, що це був вибух", — сказала вона.

Нагадаємо, завод Accurate Energetic Systems спеціалізується на виробництві боєприпасів і вибухових матеріалів для військових потреб. У 2010-х роках підприємство вже потрапляло під розслідування через порушення норм безпеки. Поточне слідство покликане з’ясувати, чи дотримувався завод регламентів під час роботи та зберігання вибухівки.

Як повідомляв Фокус, цього літа у США стався потужний вибух на заводі Horizon Biofuels у місті Фрімонт, штат Небраска.

Також Фокус писав, що у США вибухнуло на заводі Northrop Grumman, який випускає ракетні двигуни для армії.