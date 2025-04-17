У США вибухнуло на заводі Northrop Grumman, який випускає ракетні двигуни для армії, — AP (фото)
На ракетному полігоні американської компанії Northrop Grumman стався вибух, який повністю зруйнував одне з виробничих приміщень заводу в Юті. На заводі випускали та розробляли твердопаливні двигуни для Пентагону та НАСА. Правоохоронці попередили, щоб люди не наближались до полігону, написало Associated Press.
Інформація про надзвичайну подію на заводі в Юті з'явилась на порталі AP вдень 17 квітня.
Агентство повідомило, що вибух стався близько 7:38 за місцевим часом. Саме тоді місцеві жителі почули гучний вибух і надійшло звернення у службу 911. Подія сталась на віддаленому ракетному полігоні на півночі штату Юта. На місце вибуху прибули поліцейські округу Бокс-Елдер. Згідно з даними правоохоронців, загиблих та поранених немає.
Місцева влада та представники Northrop Grumman поки що не пояснили, що сталось на полігоні та яке призначення пошкодженої будівлі, написало AP. Шериф округу опублікував світлину з місця подій. Бачимо ангар невідомого призначення, у якого винесено стіни, дах, а територія навколо засипана уламками.
На ресурсах компанії поки що не коментували інцидент на ракетному полігоні в Юті.
Вибух у США — що відомо про Northrop Grumman
Northrop Grumman — американська компанія, яка займається випуском твердопаливних ракетних двигунів для Військово-морських сил США та НАСА. Крім того, інженери створюють новітні системи керування для засобів протиповітряної оборони, розповідається на порталі компанії. У квітні 2024 року на порталі з'явилась новина про розробку інтегрованої системи бойового управління, яка об'єднує LTAMDS (датчика протиповітряної та протиракетної оборони нижнього рівня) та ракети PAC-2 і PAC-3 для ЗРК Patriot. В лютому — новина про укладання з урядом США контракту на 1,4 млрд дол. для модернізації системи протиповітряної та протиракетної оборони.
Зазначимо, Фокус писав про діяльність збройної компанії Northrop Grumman. Наприклад, у квітні 2024 року видання Defense News розповіло про модернізацію ЗРК Patriot, якою планували займатись конструктори цієї компанії на замовлення американського уряду. У листопаді стало відомо, що система LTAMDS, яка має кут огляду 360 градусів, пройшла успішне випробування на ЗРК Patriot.
Тим часом у червні 2024 року стало відомо про причетність Northrop Grumman до війни в Україні. Зокрема, видання Вreaking Defense заявило, що компанія отримала замовлення від Пентагону на виробництво боєприпасів для української армії. Ішла мова про снаряди калібру 155 м та для танків, розповів один з директорів Дейв Бартелл.
Нагадуємо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий купити засоби ППО в США для посилення протиповітряної оборони від ударів РФ.