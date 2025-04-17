У США вибухнуло на заводі Northrop Grumman, який випускає ракетні двигуни для армії, — AP (фото)

На ракетному полігоні американської компанії Northrop Grumman стався вибух, який повністю зруйнував одне з виробничих приміщень заводу в Юті. На заводі випускали та розробляли твердопаливні двигуни для Пентагону та НАСА. Правоохоронці попередили, щоб люди не наближались до полігону, написало Associated Press.

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Інформація про надзвичайну подію на заводі в Юті з'явилась на порталі AP вдень 17 квітня.

Агентство повідомило, що вибух стався близько 7:38 за місцевим часом. Саме тоді місцеві жителі почули гучний вибух і надійшло звернення у службу 911. Подія сталась на віддаленому ракетному полігоні на півночі штату Юта. На місце вибуху прибули поліцейські округу Бокс-Елдер. Згідно з даними правоохоронців, загиблих та поранених немає.

Вибух в США - шериф про події на полігоні в Юті Фото: Facebook

Місцева влада та представники Northrop Grumman поки що не пояснили, що сталось на полігоні та яке призначення пошкодженої будівлі, написало AP. Шериф округу опублікував світлину з місця подій. Бачимо ангар невідомого призначення, у якого винесено стіни, дах, а територія навколо засипана уламками.

Вибух у США - будівля на полігоні Northrop Grumman Фото: AP

На ресурсах компанії поки що не коментували інцидент на ракетному полігоні в Юті.

Вибух у США — що відомо про Northrop Grumman

Northrop Grumman — американська компанія, яка займається випуском твердопаливних ракетних двигунів для Військово-морських сил США та НАСА. Крім того, інженери створюють новітні системи керування для засобів протиповітряної оборони, розповідається на порталі компанії. У квітні 2024 року на порталі з'явилась новина про розробку інтегрованої системи бойового управління, яка об'єднує LTAMDS (датчика протиповітряної та протиракетної оборони нижнього рівня) та ракети PAC-2 і PAC-3 для ЗРК Patriot. В лютому — новина про укладання з урядом США контракту на 1,4 млрд дол. для модернізації системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Зазначимо, Фокус писав про діяльність збройної компанії Northrop Grumman. Наприклад, у квітні 2024 року видання Defense News розповіло про модернізацію ЗРК Patriot, якою планували займатись конструктори цієї компанії на замовлення американського уряду. У листопаді стало відомо, що система LTAMDS, яка має кут огляду 360 градусів, пройшла успішне випробування на ЗРК Patriot.

Тим часом у червні 2024 року стало відомо про причетність Northrop Grumman до війни в Україні. Зокрема, видання Вreaking Defense заявило, що компанія отримала замовлення від Пентагону на виробництво боєприпасів для української армії. Ішла мова про снаряди калібру 155 м та для танків, розповів один з директорів Дейв Бартелл.

Нагадуємо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий купити засоби ППО в США для посилення протиповітряної оборони від ударів РФ.