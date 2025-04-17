В США взорвалось на заводе Northrop Grumman, выпускающего ракетные двигатели для армии, — AP (фото)

На ракетном полигоне американской компании Northrop Grumman произошел взрыв, который полностью разрушил одно из производственных помещений завода в Юте. На заводе выпускали и разрабатывали твердотопливные двигатели для Пентагона и НАСА. Правоохранители предупредили, чтобы люди не приближались к полигону, написало Associated Press.

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Информация о чрезвычайном происшествии на заводе в Юте появилась на портале AP днем 17 апреля.

Агентство сообщило, что взрыв произошел около 7:38 по местному времени. Именно тогда местные жители услышали громкий взрыв и поступило обращение в службу 911. Происшествие произошло на отдаленном ракетном полигоне на севере штата Юта. На место взрыва прибыли полицейские округа Бокс-Элдер. Согласно данным правоохранителей, погибших и раненых нет.

Взрыв в США - сообщение шерифа округа штата Юта Фото: Facebook

Местные власти и представители Northrop Grumman пока не объяснили, что произошло на полигоне и какое назначение поврежденного здания, написало AP. Шериф округа опубликовал фотографию с места событий. Видим ангар неизвестного назначения, у которого вынесены стены, крыша, а территория вокруг засыпана обломками.

Взрыв в США — здание на полигоне Northrop Grumman Фото: AP

На ресурсах компании пока не комментировали инцидент на ракетном полигоне в Юте.

Взрыв в США — что известно о Northrop Grumman

Northrop Grumman — американская компания, которая занимается выпуском твердотопливных ракетных двигателей для Военно-морских сил США и NASA. Кроме того, инженеры создают новейшие системы управления для средств противовоздушной обороны, рассказывается на портале компании. В апреле 2024 года на портале появилась новость о разработке интегрированной системы боевого управления, которая объединяет LTAMDS (датчика противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня) и ракеты PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot. В феврале — новость о заключении с правительством США контракта на 1,4 млрд долл. для модернизации системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Отметим, Фокус писал о деятельности оружейной компании Northrop Grumman. Например, в апреле 2024 года издание Defense News рассказало о модернизации ЗРК Patriot, которой планировали заниматься конструкторы этой компании по заказу американского правительства. В ноябре стало известно, что система LTAMDS, которая имеет угол обзора 360 градусов, прошла успешное испытание на ЗРК Patriot.

Между тем в июне 2024 года стало известно о причастности Northrop Grumman к войне в Украине. В частности, издание Breaking Defense заявило, что компания получила заказ от Пентагона на производство боеприпасов для украинской армии. Речь шла о снарядах калибра 155 м и для танков, рассказал один из директоров Дэйв Бартелл.

Напоминаем, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов купить средства ПВО в США для усиления противовоздушной обороны от ударов РФ.