"Является исторической аномалией": в Эстонии отреагировали на появление "зеленых человечков" на границе

Ничего экстремального на границе Эстонии с Россией не происходит, а "зеленые человечки" были замечены на небольшом отрезке эстонской дороги, проходящей по российской территории.

Поэтому в целом ситуация в медиапространстве является "преувеличенной", заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Отчеты о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, являются преувеличенными", — написал Цахкна.

Он пояснил, что в юго-восточной части Эстонии есть дорога, небольшая часть которой пересекает российскую территорию, а местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки.

"В пятницу мы заметили на этой дороге, на российской стороне, семь вооруженных российских военнослужащих. Чтобы избежать возможных инцидентов, мы временно остановили там движение транспорта. В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить использование этой дороги", — отметил Цахкна.

Эстонский министр добавил, что альтернативный маршрут, минуя территорию России, уже существует, а новый — находится на стадии строительства.

"Нынешняя ситуация является исторической аномалией. Чтобы было понятно: на границе не происходит ничего экстермального. Россияне действуют несколько более уверенно и заметно, чем раньше, но ситуация остается под контролем", — подчеркнул Цахкна.

Напомним, 11 октября российских "зеленых человечков" заметили возле Эстонии, после чего была закрыта граница.

Фокус также писал о том, что Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы на случай возможного российского вторжения, предусматривающие массовую эвакуацию населения.