"Є історичною аномалією": в Естонії відреагували на появу "зелених чоловічків" на кордоні

Нічого екстремального на кордоні Естонії з Росією не відбувається, а "зелені чоловічки" були помічені на невеликому відтинку естонської дороги, що проходить російською територією.

Тому загалом ситуація в медіапросторі є "перебільшеною", заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Звіти про те, що ситуація на естонсько-російському кордоні стає напруженою, є перебільшеними", — написав Цахкна.

Він пояснив, що у південно-східній частині Естонії є дорога, невелика частина якої перетинає російську територію, а місцевим жителям дозволено користуватися нею без зупинки.

"У п'ятницю ми помітили на цій дорозі, на російській стороні, сім озброєних російських військовослужбовців. Щоб уникнути можливих інцидентів, ми тимчасово зупинили там рух транспорту. У довгостроковій перспективі ми плануємо повністю припинити використання цієї дороги", — зазначив Цахкна.

Естонський міністр додав, що альтернативний маршрут, що оминає територію Росії, вже існує, а новий — перебуває на стадії будівництва.

"Нинішня ситуація є історичною аномалією. Щоб було зрозуміло: на кордоні не відбувається нічого екстермального. Росіяни діють дещо більш впевнено і помітно, ніж раніше, але ситуація залишається під контролем", — наголосив Цахкна.

Нагадаємо, 11 жовтня російських "зелених чоловічків" помітили біля Естонії, після чого було закрито кордон.

Фокус також писав про те, що Литва, Латвія та Естонія розробляють плани на випадок можливого російського вторгнення, що передбачають масову евакуацію населення.