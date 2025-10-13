Столкнулись два поезда в Словакии: пострадали по меньшей мере 20 человек (видео)

На востоке Словакии (Рожнява) 13 октября произошла авария с участием двух поездов, в результате которой пострадали более 20 пассажиров. На месте работают спасательные службы, правительство заявило о начале расследования причин инцидента.

Как сообщает Reuters, на место инцидента были направлены два спасательных вертолета и несколько машин скорой помощи.

На востоке Словакии столкнулись два поезда

Ближайшие больницы подготовились к приему пострадавших. Всего в двух поездах находилось около 80 пассажиров. Сообщений о погибших пока нет.

Словацкая железная дорога отметила, что столкновение произошло в месте, где две колеи переходят в одну. Причины инцидента выясняются.

"На данный момент приоритетом является спасение и эвакуация наших пассажиров и сотрудников", — говорится в заявлении компании.

По информации полиции, авария произошла перед тоннелем вблизи села Яблонов-над-Турноу, примерно в 55 километрах к западу от города Кошице — главного административного центра восточной Словакии.

Как сообщает The Associated Press, авария произошла около 10:00 утра, вблизи города Рожнява. Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что двое пассажиров находятся в критическом состоянии, остальные пострадавшие имеют легкие травмы.

Серьезно поврежден передний локомотив одного из поездов, другой — частично сошел с рельсов. Министр отметил, что среди возможных причин аварии рассматривается человеческий фактор.

