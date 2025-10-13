Зіткнулися два поїзди у Словаччині: постраждали щонайменше 20 людей (відео)

На сході Словаччини (Рожнява) 13 жовтня сталася аварія за участю двох поїздів, унаслідок якої постраждали понад 20 пасажирів. На місці працюють рятувальні служби, уряд заявив про початок розслідування причин інциденту.

Related video

Як повідомляє Reuters, на місце інциденту було направлено два рятувальні гелікоптери та кілька машин швидкої допомоги.

На сході Словаччини зіткнулися два поїзди

Найближчі лікарні підготувалися до приймання потерпілих. Усього у двох поїздах перебувало близько 80 пасажирів. Повідомлень про загиблих наразі немає.

Словацька залізниця зазначила, що зіткнення сталося у місці, де дві колії переходять в одну. Причини інциденту з’ясовують.

"На даний момент пріоритетом є порятунок і евакуація наших пасажирів та співробітників", — йдеться у заяві компанії.

За інформацією поліції, аварія сталася перед тунелем поблизу села Яблонов-над-Турноу, приблизно за 55 кілометрів на захід від міста Кошице — головного адміністративного центру східної Словаччини.

Як повідомляє The Associated Press, аварія сталася близько 10:00 ранку, поблизу міста Рожнява. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток повідомив, що двоє пасажирів перебувають у критичному стані, решта постраждалих мають легкі травми.

Серйозно пошкоджений передній локомотив одного з потягів, інший — частково зійшов з колії. Міністр зазначив, що серед можливих причин аварії розглядається людський фактор.

Як повідомляв Фокус, в Данії бобер самотужки зупинив рух потягів на тиждень.

Фокус також писав, що "Укрзалізниця" запускає новий потяг "Київ – Бухарест".