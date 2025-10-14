Поддержите нас UA
Мир

В Черном море затонуло украинское судно Eileen: Болгария, Турция и Румыния спасли экипаж (фото)

Болгария, Турция и Румыния спасли экипаж
В Черном море затонуло украинское судно Eileen | Фото: Скриншот

У побережья Болгарии затонуло украинское грузовое судно Eileen, построенное более 30 лет назад. Весь экипаж из десяти украинских моряков спасли во время международной операции с участием Болгарии, Турции и Румынии.

Как сообщает Maritime.bg, судно Eileen затонуло у побережья Болгарии в Черном море на расстоянии около 140 морских миль к востоку от Варны. Грузовое судно Eileen, принадлежащее украинской компании, подало сигнал бедствия 12 октября примерно в 13:00. На борту находилось 10 членов экипажа, все они — граждане Украины.

По данным Министерства транспорта Болгарии, Центр координации морских спасательных работ в Варне (MRCC-Varna) получил сообщение о "пробоине в борту судна и поступлении воды". После этого была немедленно начата операция по спасению.

В район инцидента были направлены пограничный катер Болгарии, судно из Румынии, вспомогательное судно из Турции, а также вертолет Военно-морских сил Болгарии. Координацию осуществлял Морской спасательный координационный центр в Варне.

Турецкая береговая охрана сообщила, что после получения сигнала тревоги в район прибыло судно снабжения Murat Ilhan (IMO: 9395446), которое работает в районе турецкого газового месторождения Сакарья. Именно экипаж этого судна нашел два спасательных плота, где находились все десять украинских моряков.

Два спасательных плота, найденные экипажем судна MURAT ILHAN
Фото: Скриншот

"Украинские члены экипажа были живыми на спасательных плотах", — отметила турецкая береговая охрана.

После 22:00 в воскресенье пресс-служба ВМС Болгарии сообщила, что к месту происшествия был направлен вертолет, а корвет "Бодри" приведен в боевую готовность.

"Во время совместных скоординированных действий спасательные службы Болгарии, Турции и Румынии обнаружили экипаж из десяти украинских моряков и подняли их на борт судна Murat Ilhan. Их состояние удовлетворительное, необходимости в эвакуации не было", — отметили в ВМС Болгарии.

Спасен украинский экипаж из 10 человек на борту MURAT ILHAN
Фото: Скриншот

Морское судно Murat Ilhan доставило спасенных моряков в порт Филос в турецкой провинции Зонгулдак.

Судно Eileen (IMO 9070503) — грузовое судно, построенное в 1993 году, которым управляла компания из Одессы (Украина). В 2025 году его трижды задерживали в портах Турции, Греции и Грузии из-за технических несоответствий. Последний раз проверка состоялась в Измаиле, где зафиксировали пять нарушений стандартов BSMoU.

Известно, что в Черном море затонуло украинское грузовое судно, когда оно направлялось из турецкого порта Бартин в Украину. Загрязнения в районе инцидента не обнаружено.

Международная федерация транспортников (ITF) еще более десяти лет назад охарактеризовала Черное море как "море позора" из-за использования старых и технически изношенных судов. Судно Eileen, построенное 32 года назад, входило в эту категорию.

По словам представителей ITF, за последние годы в регионе зафиксированы многочисленные случаи покидания экипажей и серьезные аварии, в том числе с человеческими жертвами.

Напомним, у берегов Болгарии затонуло украинское грузовое судно, которое ранее неоднократно задерживали за технические нарушения. Все украинские моряки остались живы. Расследование причин инцидента продолжается.

Как сообщал Фокус, этим летом в Красном море затонуло грузовое судно, подбитое хуситами.

Фокус также писал, что в Тихом океане затонуло судно с тысячами машин из Китая.