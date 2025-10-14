У Чорному морі затонуло українське судно Eileen: Болгарія, Туреччина та Румунія врятували екіпаж (фото)

Біля узбережжя Болгарії затонуло українське вантажне судно Eileen, побудоване понад 30 років тому. Весь екіпаж із десяти українських моряків урятували під час міжнародної операції за участю Болгарії, Туреччини та Румунії.

Як повідомляє Maritime.bg, судно Eileen затонуло біля узбережжя Болгарії у Чорному морі на відстані приблизно 140 морських миль на схід від Варни. Вантажне судно Eileen, що належить українській компанії, подало сигнал лиха 12 жовтня приблизно о 13:00. На борту перебувало 10 членів екіпажу, усі вони — громадяни України.

За даними Міністерства транспорту Болгарії, Центр координації морських рятувальних робіт у Варні (MRCC-Varna) отримав повідомлення про "пробоїну в борту судна та надходження води". Після цього було негайно розпочато операцію з порятунку.

До району інциденту були направлені прикордонний катер Болгарії, судно з Румунії, допоміжне судно з Туреччини, а також гелікоптер Військово-морських сил Болгарії. Координацію здійснював Морський рятувальний координаційний центр у Варні.

Турецька берегова охорона повідомила, що після отримання сигналу тривоги до району прибуло судно постачання Murat Ilhan (IMO: 9395446), яке працює в районі турецького газового родовища Сакар'я. Саме екіпаж цього судна знайшов два рятувальні плоти, де перебували всі десять українських моряків.

Два рятувальні плоти, знайдені екіпажем судна MURAT ILHAN Фото: Скриншот

"Українські члени екіпажу були живими на рятувальних плотах", — зазначила турецька берегова охорона.

Після 22:00 у неділю пресслужба ВМС Болгарії повідомила, що до місця події було направлено гелікоптер, а корвет "Бодрі" приведено в бойову готовність.

"Під час спільних скоординованих дій рятувальні служби Болгарії, Туреччини та Румунії виявили екіпаж із десяти українських моряків і підняли їх на борт судна Murat Ilhan. Їхній стан задовільний, потреби в евакуації не було", — зазначили у ВМС Болгарії.

Врятований український екіпаж із 10 осіб на борту MURAT ILHAN Фото: Скриншот

Морське судно Murat Ilhan доставило врятованих моряків до порту Фільос у турецькій провінції Зонгулдак.

Судно Eileen (IMO 9070503) — вантажне судно, побудоване у 1993 році, яким керувала компанія з Одеси (Україна). У 2025 році його тричі затримували в портах Туреччини, Греції та Грузії через технічні невідповідності. Востаннє перевірка відбулася в Ізмаїлі, де зафіксували п’ять порушень стандартів BSMoU.

Відомо, що у Чорному морі затонуло українське вантажне судно, коли воно прямувало з турецького порту Бартін до України. Забруднення в районі інциденту не виявлено.

Міжнародна федерація транспортників (ITF) ще понад десять років тому схарактеризувала Чорне море як "море ганьби" через використання старих і технічно зношених суден. Судно Eileen, побудоване 32 роки тому, входило до цієї категорії.

За словами представників ITF, за останні роки в регіоні зафіксовано численні випадки покидання екіпажів і серйозні аварії, зокрема з людськими жертвами.

Нагадаємо, біля берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно, яке раніше неодноразово затримували за технічні порушення. Усі українські моряки залишилися живими. Розслідування причин інциденту триває.

