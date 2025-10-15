Десятки тысяч тел: режим Башара Асада тайно переместил захоронение в Сирии, чтобы скрыть преступления, — Reuters

В течение двух лет режим сирийского диктатора Башара Асада осуществлял масштабную тайную операцию по перемещению десятков тысяч тел на место закрытого захоронения в отдаленной пустыне. Останки тел с землей почти каждую неделю перевозили грузовиками.

Related video

В братской могиле находились тела убитых солдат и узников сирийских тюрем, ставших жертвами режима Асада и умерших в госпиталях и тюрьмах. Об этом пишет агентство Reuters, осуществившее расследование операции.

СМИ удалось выяснить, что правительство Асада переносило массовое захоронение с открытого места в городе Кутайфа в скрытое в пустыне к востоку от Дамаска с целью сокрытия преступлений для восстановления имиджа диктатора. Тайная операция получила название "Передвинь Землю".

В Reuters обнаружили с помощью свидетельств очевидцев перемещений тел, предоставленных ими документов и спутниковых снимков 16 погребальных траншей длиной 15-160 метров в Кутайфе, в то время как в Дхумайре — по меньшей мере 34 траншеи длиной 20-125 метров. На момент, когда режим Башара Асада в Сирии был свергнут, траншеи в Кутайфе опустели.

Снимок с дрона | следы бульдозеров на почве, покрывающей массовую братскую могилу в Дхумайре

Идея перемещения останков тел возникла в 2018 году, когда Башар Асад был близок к одержанию победы в гражданской войне в Сирии, сообщил один из свидетелей. Диктатор надеялся на скорое возвращение к международному авторитету.

Сирийские правозащитные группы, в частности Сирийская сеть по правам человека (SNHR), в отчете за август 2024 года информировала, что в период с марта 2011-го по август 2024-го было задержано и арестовано около 157 тысяч сирийцев. Поиски, расследования и анализы ДНК могут помочь раскрыть судьбы этих людей в ответ на многочисленные призывы семей пропавших сирийцев.

Проблема заключается в том, что пока даже известные массовые захоронения жертв режима Башара Асада остаются нераскопанными и незащищенными из-за ограниченности ресурсов, утверждают в Reuters. В то время новые лидеры Сирии, которые свергли режим диктатора, до сих пор не обнародовали данных о похороненных лицах.

Напомним, 2 октября Сирийский центр по правам человека (SOHR) заявил, что диктатора Башара Асада отравили в Москве.

Также ранее сын свергнутого сирийского диктатора Башара Асада раскрыл подробности побега.