Десятки тисяч тіл: уряд Башара Асада таємно перемістив масове поховання у Сирії, аби приховати злочини, — Reuters

Упродовж двох років режим сирійського диктатора Башара Асада здійснював масштабну таємну операцію з переміщення десятків тисяч тіл на місце закритого поховання у віддаленій пустелі. Останки тіл із землею майже щотижня перевозили вантажівками.

У братській могилі перебували тіла вбитих солдатів та в'язнів сирійських в'язниць, що стали жертвами режиму Асада й померли у шпиталях та тюрмах. Про це пише агентство Reuters, що здійснило розслідування операції.

ЗМІ вдалося з'ясувати, що уряд Асада переносив масове поховання з відкритого місця в місті Кутайфа до прихованого в пустелі на схід від Дамаска з метою приховування злочинів задля відновлення іміджу диктатора. Таємна операція отримала назву "Пересунь Землю".

У Reuters виявили за допомогою свідчень очевидців переміщень тіл, наданих ними документів та супутникових знімків 16 похоронних траншей завдовжки 15-160 метрів у Кутайфі, у той час як у Дхумайрі — щонайменше 34 траншеї завдовжки 20-125 метрів. На момент, коли режим Башара Асада у Сирії було повалено, траншеї у Кутайфі спорожніли.

Знімок з дрона | сліди бульдозерів на ґрунті, що покриває масову братську могилу у Дхумайрі

Ідея переміщення останків тіл виникла у 2018, коли Башар Асад був близьким до здобуття перемоги у громадянській війні у Сирії, повідомив один із свідків. Диктатор сподівався на швидке повернення до міжнародного авторитету.

Сирійські правозахисні групи, зокрема Сирійська мережа з прав людини (SNHR), у звіті за серпень 2024 року інформувала, що у період з березня 2011-го по серпень 2024-го було затримано та заарештовано близько 157 тисяч сирійців. Пошуки, розслідування та аналізи ДНК можуть допомогти розкрити долі цих людей у відповідь на численні заклики родин зниклих сирійців.

Проблема полягає у тому, що наразі навіть відомі масові поховання жертв режиму Башара Асада залишаються нерозкопаними та незахищеними через обмеженість ресурсів, стверджують у Reuters. У той час нові лідери Сирії, які повалили режим диктатора, досі не оприлюднили даних щодо похованих осіб.

