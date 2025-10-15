В Италии полицейские погибли при взрыве: здание заранее наполнили газом

В муниципалитете Кастель-д'Аццано (провинция Верона, Италия) во время выселения произошел взрыв, в результате которого погибли трое полицейских и 13 человек получили ранения. Полиция задержала трех подозреваемых, которые, по предварительным данным, намеренно устроили взрыв во время исполнения судебного решения.

Как сообщает The Guardian, начальник полиции провинции Верона Клаудио Папаньо предоставил детали происшествия.

"Войдя в дом, мы столкнулись с актом абсолютного безумия", — заявил он. "Газовый баллон загорелся, и взрыв непосредственно попал в наших офицеров".

По его словам, здание было предварительно наполнено газом, а детонация произошла в момент открытия входной двери.

Полиция задержала трех подозреваемых — двух мужчин и одну женщину, которые являются родными братом и сестрами в возрасте более 60 лет. Именно эту семью должны были выселить из помещения на основании судебного решения.

Главный прокурор Вероны Раффаэле Тито сообщил об обвинении.

"Я санкционировал обыск на наличие коктейлей Молотова после того, как карабинеры на фотографиях показали бутылки на крыше", — отметил он. Трем задержанным предъявлено обвинение в умышленном убийстве, а также рассматривается версия массового убийства.

По словам прокурора, подозреваемые ранее уже угрожали использованием взрывных устройств.

"В конце сентября они угрожали назначенному судом опекуну, которому было поручено продать имущество. Один из них заявил, что взорвет себя. Именно поэтому обыск дома был санкционирован", — рассказал Тито.

Президент Италии Серджио Маттарелла выразил соболезнования семьям погибших.

"В этих драматических обстоятельствах я выражаю свою солидарность с Корпусом карабинеров и соболезнования семьям, а также пожелаю скорейшего выздоровления раненым чиновникам", — заявил он.

Премьер-министр Джорджия Мелони также отреагировала на трагедию.

"Я с грустью слежу за развитием этого драматического события, которое еще раз напоминает нам о ценности и ежедневной жертве тех, кто служит государству и его гражданам", — подчеркнула она.

По данным источников, здание несколько месяцев стояло заброшенным, а жильцы специально забаррикадировались внутри. Предыдущие попытки выселения срывались из-за угроз взорвать себя со стороны братьев и сестер.

