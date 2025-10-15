В Італії поліцейські загинули під час вибуху: будівлю заздалегідь наповнили газом

У муніципалітеті Кастель-д'Аццано (провінція Верона, Італія) під час виселення стався вибух, унаслідок якого загинули троє поліціянтів і 13 осіб дістали поранення. Поліція затримала трьох підозрюваних, які, за попередніми даними, навмисно влаштували вибух під час виконання судового рішення.

Як повідомляє The Guardian, начальник поліції провінції Верона Клаудіо Папаньо надав деталі події.

"Увійшовши до будинку, ми зіткнулися з актом абсолютного божевілля", — заявив він. "Газовий балон загорівся, і вибух безпосередньо влучив у наших офіцерів".

За його словами, будівля була попередньо наповнена газом, а детонація відбулася у момент відчинення вхідних дверей.

Поліція затримала трьох підозрюваних — двох чоловіків та одну жінку, які є рідними братом і сестрами віком понад 60 років. Саме цю сім'ю мали виселити з приміщення на підставі судового рішення.

Головний прокурор Верони Раффаеле Тіто повідомив про обвинувачення.

"Я санкціонував обшук на наявність коктейлів Молотова після того, як карабінери на фотографіях показали пляшки на даху", — зазначив він. Трьом затриманим висунуто звинувачення у навмисному вбивстві, а також розглядається версія масового вбивства.

За словами прокурора, підозрювані раніше вже погрожували використанням вибухових пристроїв.

"Наприкінці вересня вони погрожували призначеному судом опікуну, якому було доручено продати майно. Один з них заявив, що підірве себе. Саме тому обшук будинку був санкціонований ", — розповів Тіто.

Президент Італії Серджіо Маттарелла висловив співчуття родинам загиблих.

"За цих драматичних обставин я висловлюю свою солідарність з Корпусом карабінерів та співчуття родинам, а також побажаю якнайшвидшого одужання пораненим посадовцям", — заявив він.

Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні також відреагувала на трагедію.

"Я з сумом слідкую за розвитком цієї драматичної події, яка ще раз нагадує нам про цінність і щоденну жертву тих, хто служить державі та її громадянам", — наголосила вона.

За даними джерел, будівля кілька місяців стояла покинутою, а мешканці спеціально забарикадувалися всередині. Попередні спроби виселення зривалися через погрози підірвати себе з боку братів і сестер.

