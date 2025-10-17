Разоблачена сеть лагерей Северной Кореи: спутниковые снимки показали масштабы репрессий (фото)

В Северной Корее разоблачена масштабная система политических лагерей, в которых, по данным правозащитников, удерживают около 65 тысяч человек. Новый отчет подтверждает, что заключенных подвергают принудительному труду, пыткам и казнят за незначительные нарушения.

Как сообщает The Sun, исследование Корейского института национального объединения (KINU) выявило четыре действующих политических лагеря — №14, №16, №18 и №25 — расположенных в горных районах Северной Кореи. В этих учреждениях находятся мужчины, женщины и дети, которых обвиняют в так называемых "преступлениях против государства". Среди оснований для заключения — просмотр южнокорейских программ или исповедание христианства.

В отчете ООН указано, что имеющиеся спутниковые снимки и свидетельства бывших заключенных безоговорочно подтверждают существование этих лагерей и масштабные нарушения прав человека. Заключенных содержат в нечеловеческих условиях — они работают до 20 часов в сутки, подвергаются пыткам, публичным казням и сексуальному насилию.

Узники неустановленной северокорейской тюрьмы ГУЛАГ Фото: Скриншот

Один из крупнейших объектов, лагерь №16 вблизи ядерного комплекса Пунгьери, занимает более 200 квадратных миль и охвачен кольцом охраны и пулеметных башен. Правозащитники утверждают, что ни один заключенный оттуда не выходил живым. Именно там удерживают до 20 тысяч человек, в том числе бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в нелояльности к режиму.

Массивный лагерь 16 Фото: Скриншот

По данным правозащитной организации HRNK, спутниковый мониторинг подтвердил: система принудительного труда во времена Ким Чен Ына не только сохранилась, но и расширила масштабы. Хотя общее количество заключенных уменьшилось с 80-120 тысяч в 2013 году до нынешних 53-65 тысяч, это связано не с улучшением условий, а с ликвидацией целого лагеря №15 (Йодок) и казнью части его заключенных.

Главный вход в лагерь Фото: Скриншот

Бывшие пленники рассказывают о нечеловеческих наказаниях: камеры, где невозможно стоять или лежать, голод, рабский труд и ежедневные "идеологические сеансы", во время которых заключенных заставляют доносить друг на друга. Женщины, которых изнасиловали чиновники, позже казнят, чтобы сохранить преступления в тайне.

Бывшего заключенного Чхве Кванхюка пытали в отшельническом состоянии Фото: Скриншот

Перебежчик Ким Кван Ир, отсидевший три года в тюрьме за контрабанду кедровых орехов, передал ООН рисунки, воспроизводящие пытки в лагерях. Он описал, как заключенных заставляли стоять в "позах боли" до тех пор, пока они не теряли сознание.

Позиции допроса Фото: Скриншот

В отчете Amnesty International за 2016 год отмечается, что около 40% заключенных умирают от голода, а тысячи детей попадают в лагеря по "вине родителей". Тогдашний директор организации Кейт Аллен назвала северокорейские лагеря "пятном на цивилизованном обществе".

Перебежчица Цзи Хён Пак, которой удалось сбежать в Великобританию, рассказала The Sun, что в Северной Корее людей удерживают "как животных", под постоянным наблюдением и страхом сказать "что-то не то".

Расследование ООН обвиняет Ким Чен Ына в массовых убийствах, пытках, порабощении и уничтожении населения. Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей заявила: "Нет аналогичной ситуации нигде в мире — это преступление высочайшего уровня".

Как сообщалось ранее, международные организации неоднократно призывали передать дело режима Ким Чен Ына в Международный уголовный суд. Однако Китай и Россия систематически блокируют такие инициативы в Совете Безопасности ООН.

