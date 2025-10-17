Викрито мережу таборів Північної Кореї: супутникові знімки показали масштаби репресій (фото)

У Північній Кореї викрито масштабну систему політичних таборів, у яких, за даними правозахисників, утримують приблизно 65 тисяч осіб. Новий звіт підтверджує, що ув’язнених піддають примусовій праці, тортурам і страчують за незначні порушення.

Як повідомляє The Sun, дослідження Корейського інституту національного об’єднання (KINU) виявило чотири чинні політичні табори — №14, №16, №18 і №25 — розташовані у гірських районах Північної Кореї. У цих установах перебувають чоловіки, жінки й діти, яких звинувачують у так званих "злочинах проти держави". Серед підстав для ув’язнення — перегляд південнокорейських програм або сповідування християнства.

У звіті ООН зазначено, що наявні супутникові знімки та свідчення колишніх в’язнів беззаперечно підтверджують існування цих таборів і масштабні порушення прав людини. В’язнів утримують у нелюдських умовах — вони працюють до 20 годин на добу, зазнають тортур, публічних страт та сексуального насильства.

Один із найбільших об’єктів, табір №16 поблизу ядерного комплексу Пунг’єрі, займає понад 200 квадратних миль і охоплений кільцем охорони та кулеметних веж. Правозахисники стверджують, що жоден в’язень звідти не виходив живим. Саме там утримують до 20 тисяч осіб, зокрема колишніх високопосадовців, звинувачених у нелояльності до режиму.

За даними правозахисної організації HRNK, супутниковий моніторинг підтвердив: система примусової праці за часів Кім Чен Ина не лише збереглася, а й розширила масштаби. Хоча загальна кількість в’язнів зменшилася з 80–120 тисяч у 2013 році до нинішніх 53–65 тисяч, це пов’язано не з покращенням умов, а з ліквідацією цілого табору №15 (Йодок) і стратою частини його ув’язнених.

Колишні бранці розповідають про нелюдські покарання: камери, де неможливо стояти або лежати, голод, рабську працю та щоденні "ідеологічні сеанси", під час яких в’язнів змушують доносити одне на одного. Жінки, яких зґвалтували чиновники, пізніше страчуються, щоб зберегти злочини в таємниці.

Перебіжчик Кім Кван Ір, який відсидів три роки у в’язниці за контрабанду кедрових горіхів, передав ООН малюнки, що відтворюють тортури у таборах. Він описав, як в’язнів змушували стояти в "позах болю" доти, поки вони не непритомніли.

У звіті Amnesty International за 2016 рік зазначається, що приблизно 40% ув’язнених помирають від голоду, а тисячі дітей потрапляють до таборів за "вину батьків". Тодішня директорка організації Кейт Аллен назвала північнокорейські табори “плямою на цивілізованому суспільстві”.

Перебіжниця Цзі Хьон Пак, якій вдалося втекти до Великої Британії, розповіла The Sun, що в Північній Кореї людей утримують "як тварин", під постійним наглядом і страхом сказати "щось не те".

Розслідування ООН звинувачує Кім Чен Ина у масових убивствах, тортурах, поневоленні та знищенні населення. Колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Наві Піллей заявила: "Немає аналогічної ситуації ніде у світі — це злочин найвищого рівня".

Як повідомлялося раніше, міжнародні організації неодноразово закликали передати справу режиму Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду. Однак Китай і Росія систематично блокують такі ініціативи в Раді Безпеки ООН.

