Русскоязычный мужчина напал на украинцев в Швейцарии: что ему за это будет

В Латвии начали уголовный процесс в отношении мужчины, который в Швейцарии напал на украинскую семью. Он угрожал людям, оскорблял их и чуть не спровоцировал драку.

Русскоязычного гражданина Латвии обвиняют в разжигании национальной и этнической вражды, сообщает латвийский портал Delfi. Инцидент произошел 13 октября этого года в поезде, следовавшем по маршруту Интерлакен — Шпиц.

Мужчина стал вести себя агрессивно, когда услышал украинский язык. Пострадавшая Елена Дудник выложила видео инцидента в своем Іnstagram и отметила, что постарается привлечь к нему максимальное внимание.

Украинка сообщила, что нападавший оскорблял ее и ее мужа — гражданина Швейцарии, ругался и даже пытался устроить драку.

Впоследствии стало известно, что русскоязычный Александр В. является гражданином Латвии, и это уже не первый подобный инцидент с его участием. Мужчина живет в Цюрихе, однако швейцарского гражданства нет ни у него, ни у его партнерки (кстати, украинки из Одессы).

Відео дня

Агрессора задержала швейцарская полиция, а Украина обратилась к Швейцарии с просьбой тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Что касается самой Латвии, то ранее стало известно, что она планирует отгородиться от России болотами. В частности, речь шла о намерении восстановить заброшенные места добычи торфа в болотной экосистеме на востоке страны, где как раз проходит граница с РФ.

Также сообщалось, что страны Балтии приготовились эвакуировать более миллиона человек. Дело в том, что Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы на случай возможного российского вторжения.