Російськомовний чоловік напав на українців у Швейцарії: що йому за це буде

У Латвії розпочали кримінальний процес щодо чоловіка, який у Швейцарії напав на українську сім’ю. Він погрожував людям, ображав їх та ледве не спровокував бійку.

Російськомовному громадянину Латвії закидають розпалювання національної та етнічної ворожнечі, повідомляє латвійський портал Delfi. Інцидент стався 13 жовтня цього року у потязі, що прямував за маршрутом Інтерлакен – Шпіц.

Чоловік став поводитися агресивно, коли почув українську мову. Постраждала Олена Дудник виклала відео інциденту в своєму Іnstagram та наголосила, що прагне привернути до нього максимальну увагу.

Українка повідомила, шо нападник ображав її та її чоловіка – громадянина Швейцарії, лаявся та навіть намагався влаштувати бійку.

Згодом стало відомо, що російськомовний Олександр В. є громадянином Латвії, і це вже не перший подібний інцидент за його участі. Чоловік мешкає в Цюриху, проте швейцарського громадянства немає ані в нього, ані в його партнерки (до речі, українки з Одеси).

Агресора затримала швейцарська поліція, а Україна звернулася до Швейцарії із проханням ретельно розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності.

Щодо самої Латвії, то раніше стало відомо, що вона планує відгородитися від Росії болотами. Зокрема, йшлося про намір відновити деградовані місця видобутку торфу в болотній екосистемі на сході країни, де якраз проходить кордон із РФ.

Також повідомлялося, що країни Балтії приготувалися евакуювати понад мільйон осіб. Річ у тому, що Литва, Латвія та Естонія розробляють плани на випадок можливого російського вторгнення.