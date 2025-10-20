Французский депутат незаметно снял дорогие часы, прежде чем рассказать о богачах (видео)

Депутат партии "Непокоренная Франция" (La France insoumise) Луи Бояр попал в скандал, когда снял часы Rolex за тысячи евро, прежде чем дать комментарий журналистам о налогах на наследство для миллиардеров.

Луи Бояр оскандалился перед политическим ток-шоу "Face-à-Face" на канале BFM-TV. Трансляция проходила в прямом эфире и основной темой обсуждения была экономическая политика, фискальные реформы и борьба с социальным неравенством, с акцентом на налогообложение сверхбогатых слоев населения. Но, как высказались журналисты издания Gavroche, "трудно говорить о сверхбогатых людях, которых следует облагать налогом, когда ты сам входишь в эту группу и носишь часы Rolex стоимостью более 10 000 евро".

Луи Бояр "незаметно" спрятал дорогие часы

"Поэтому приходится делать вид, что ты такой же, как все", — отметили репортеры.

Точная модель часов, которые Луи Бояр поспешно снял с руки и спрятал в карман, неизвестна. Но в соцсетях предположили, что это часы премиум-класса: предположительно, модель Rolex Datejust стоимостью от 8 000 до 15 000 евро.

Этот жест Луи Бояра был зафиксирован камерами и быстро распространился в социальных сетях, вызвав иронические комментарии о позиции левого политика, критикующего элиты.

Бояр не дал комментариев по этому инциденту, сосредоточившись на интервью в котором он заявил, что время королей Франции закончилось. И Франция не может себе позволить, чтобы 9 триллионов евро наследства передавались без налогов в ближайшие 15 лет.

"Это не справедливость, а грабеж большинства", — сообщил Бояр.

Луи Бояр и "Непокоренная Франция" – что известно

"Непокоренная Франция" (La France insoumise, сокращенно LFI) — левая политическая партия во Франции, основанная в 2016 году Жан-Люком Меланшоном, известным политиком и бывшим кандидатом в президенты Франции. Партия позиционирует себя как левопопулистская, демократическо-социалистическая и антикапиталистическая сила, выступающая за социальную справедливость, экологические реформы и против неолиберальной экономической политики. LFI является одной из ключевых партий в левом политическом спектре Франции и играет заметную роль в Национальном собрании. Партия считается голосом "забытых" слоев населения.

А 25-летний Луи Бояр, является одним из самых молодых депутатов Национального собрания. Был избран в 2022 году от LFI. Он стал известен благодаря радикальным выступлениям, критике капитализма и активной медийной деятельности.

Луи Бояр позиционирует себя, как социалиста Фото: Соцсети

