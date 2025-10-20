Французький депутат непомітно зняв дорогий годинник, перш ніж розповісти про багатіїв (відео)

Депутат партії "Нескорена Франція" (La France insoumise) Луї Бояр потрапив у скандал, коли зняв годинник Rolex за тисячі євро, перш ніж дати коментар журналістам про податки на спадщину для мільярдерів.

Луї Бояр оскандалився перед політичним ток-шоу "Face-à-Face" на каналі BFM-TV. Трансляція проходила в прямому ефірі й основною темою обговорення була економічна політика, фіскальні реформи та боротьба із соціальною нерівністю, з акцентом на оподаткування надбагатих верств населення. Але, як висловилися журналісти видання Gavroche, "важко говорити про надбагатих людей, яких слід оподатковувати, коли ти сам входиш у цю групу і носиш годинник Rolex вартістю понад 10 000 євро".

Луї Бояр "непомітно" сховав дорогий годинник

"Тому доводиться вдавати, що ти такий самий, як усі", — зазначили репортери.

Точна модель годинника, який Луї Бояр поспішно зняв з руки і сховав у кишеню, невідома. Але в соцмережах припустили, що це годинник преміум-класу: імовірно, модель Rolex Datejust вартістю від 8 000 до 15 000 євро.

Цей жест Луї Бояра був зафіксований камерами і швидко поширився в соціальних мережах, викликавши іронічні коментарі про позицію лівого політика, який критикує еліти.

Бояр не дав коментарів щодо цього інциденту, зосередившись на інтерв'ю, в якому він заявив, що час королів Франції закінчився. І Франція не може собі дозволити, щоб 9 трильйонів євро спадщини передавалися без податків у найближчі 15 років.

"Це не справедливість, а грабіж більшості", — повідомив Бояр.

Луї Бояр і "Нескорена Франція" — що відомо

"Нескорена Франція" (La France insoumise, скорочено LFI) — ліва політична партія у Франції, заснована 2016 року Жан-Люком Меланшоном, відомим політиком і колишнім кандидатом у президенти Франції. Партія позиціонує себе як лівопопулістська, демократично-соціалістична та антикапіталістична сила, що виступає за соціальну справедливість, екологічні реформи та проти неоліберальної економічної політики. LFI є однією з ключових партій у лівому політичному спектрі Франції та відіграє помітну роль у Національних зборах. Партія вважається голосом "забутих" верств населення.

А 25-річний Луї Бояр, є одним із наймолодших депутатів Національних зборів. Був обраний у 2022 році від LFI. Він став відомий завдяки радикальним виступам, критиці капіталізму та активній медійній діяльності.

Луї Бояр позиціонує себе, як соціаліста Фото: Соцсети

